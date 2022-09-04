Organlarınızı baştan aşağıya sarsıyor: Sıcak çarpmasına dikkat! Kalıcı hastalıklara neden oluyor...

Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu: "Sıcak çarpmasının belirtileri birçok organımızı etkileyen bulgularla karşımıza çıkıyor. Eğer altta yatan bir hastalık varsa, bu hastalığın daha ön plana çıktığını görüyoruz" Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, sıcak çarpmasının yaşlı ve risk grubundaki kişilerin kronik hastalıklarının belirtilerini arttırabileceği uyarısında bulundu. Yüzbaşıoğlu, AA muhabirine, turizm bölgelerine gelenlerin zaman zaman sıcak çarpması şikayetiyle acil servislere başvurduğunu söyledi.

SICAK ÇARPMASI KALICI HASTALIKLARIN BELİRTİLERİNİ ARTIRIYOR

Sıcaklıkla ilgili rahatsızlıkların arasında ödem, isilik, kramp, bitkinlik ve bayılmanın da olduğunu aktaran Yüzbaşıoğlu, "Vücudumuzun sürekli bir denge mekanizması var. Vücut sıcaklığını 36-37,5 arasında tutmak için mücadele ederiz. Bu mücadele çoğu zaman başarılı olur fakat yüksek sıcaklıklarda, nem oranının artmasıyla vücut yeterli sıvı ve gıda alamadığı zaman bu savaş kaybedilir." ifadesini kullandı. Yüzbaşıoğlu, bazı kişilerin havanın rehavetiyle alması gereken ilaçları kullanmaya ara verdiğini ve bu durumun sıkıntı yaratabildiğini belirtti. Sıcak çarpmasının, kalıcı hastalıkların belirtilerini artırabileceği uyarısında bulunan Acil Tıp Uzmanı Yüzbaşıoğlu, şöyle devam etti:

"Sıcak çarpmasının belirtileri birçok organımızı etkileyen bulgularla karşımıza çıkıyor. Eğer altta yatan bir hastalık varsa, bu hastalığın daha ön plana çıktığını görüyoruz. Örneğin şeker hastalığınız varsa hipoglisemi şikayetiyle gelebilirsiniz. Baş ağrısı, epilepsi nöbetleri, bilinç bulanıklığı ve kaybına kadar değişen bir tablo karşımıza çıkabilir. Yaşlılar ve altta yatan hastalığı olanların sıcağa uyum sürecinin normal bir yetişkin gibi olmayacağını biliyoruz. Daha zor ve uzun bir süreç olacaktır. Bu kişilerin serin yerlerde, yeterli sıvı alarak kendi rutin tedavilerini, ilaçlarını aksatmadan sürdürerek, beslenmelerine de dikkat edip bu tablodan uzak kalabileceklerini düşünüyoruz."