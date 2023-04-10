Oruçluyken ağız kokusunu bitiren yöntem! Eğer sahurda bunu yaparsanız...

Ramazan ayında diş ve ağız sağlığının nasıl korunacağına dair bilgilendirmede bulunan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, ne zaman ve nasıl dişlerin fırçalanması gerektiğini belirtti. Ek olarak çoğu kişinin oruç tutuarken muzdarip olduğu ağız kokusunun da nasıl önüne geçilebileceğini anlatan Şimşek, Ramazan ayında diş hekimi ziyaretlerinin de nasıl yapılabileceğini anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 10.04.2023 09:00 PAYLAŞ ABONE OL

Ramazan ayında ağız ve diş sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Şimşek, Ramazan başlamadan birkaç hafta öncesinden ağız hijyenini sağlamak ve ağız kuruluğunu önleme açısından çay-kahve ve asitli içeceklerin kullanımını azaltmakta yarar olduğunu vurguladı.

İftardan ve sahurdan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması gerektiğini kaydeden Şimşek, "Sindirim sistemimizin başlangıcı olan ağzımız, tüm vücudumuza açılan bir kapıdır ve dış ortama açık olması, besinlerle teması sebebiyle de mikroorganizmaların çoğalabilmesi için oldukça uygun bir ortamı oluşturur. Orucun tutulduğu bu ay boyunca dişler, yeme alışkanlıkları değiştiğinden çürümeye çok meyillidir. Bu yüzden çürüklerin oluşmasını engellemek için sadece dişlerin değil, dilaltı ve diş eti, hatta yanakların iç kısımlarının da iyice temizlenmesi gerekir" dedi.



"Her sahur ve iftar sonrasında diş ve ağız bakımı tam yapılmalıdır"

Ramazan ayında ağız bakımının da saatler düzenlenerek yine benzer şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Sancar, "İftar ve sahurdan sonra olmak üzere 2 kez mutlaka dişler fırçalanmalı ve sahur sonrası diş ipi, dil temizliği ve gargara da yapılarak hijyeni sağlanmış bir ağız florasıyla oruca başlamak, uzun süre açlık sebebiyle tükürük akışı azalmış ve bu sebeple asiditesi artmış ağız ortamınızı bakterilere karşı korumanızı sağlayacaktır. Yine uzun süreli açlığa bağlı ağız kokusu da bu ayda oruç tutan bireylerin yaşadığı bir problemdir. Ağız kokusuna sebep olabilecek ağız içi faktörler ve ağız dışı faktörler dışında tuttuğumuz bu fizyolojik ağız kokusu, uzun süre açlık sebebiyle mide ve ağız ortamının susuz kalması ve çok daha asidik bir yapıya geçmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır ve bazı önlemler alınarak azalabilmektedir" diye konuştu.