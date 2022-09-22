Özellikle o yaşlarda daha tehlikeli! Uzmanından hastalık için uyarı...

Gelişimsel gerilik ve genetik anormallikler, immün baskılanma veya kanser hastalıkları, obezite, diyabet ve konjenital kalp hastalığı gibi durumlarda enfeksiyon daha ağır seyredebilmektedir. Çocuklarda Covid-19 enfeksiyonun klinik belirtileri diğer solunum yolu virüslerinin yaptığı enfeksiyon hastalığı tablolarından ayırt edilemez. Kesin teşhis için yaygın olarak kullanılan PCR testi tercih edilmektedir. Diğer testler antikor testleri, kan biyokimyası ve enfeksiyon parametreleri ile ilgili testler, akciğer grafisi ve akciğer tomoğrafisidir. Ayaktan vakalarda, basit klinik belirtiler varsa, altta yatan kronik bir hastalığı yoksa, evde veya yakın çevresinde temaslı olduğu Covid-19 enfeksiyonlu bir birey yoksa, daha önce yakın zamanda Covid-19 pozitifliği var ve okula veya kreşe gitmeyecekse PCR testi yapmak her vakada gerekmez. Ciddiyet varsa, hastaneye yatış söz konusuysa, altta yatan kronik bir hastalığı varsa, Covid-19'lu birisi ile son 48 saat içinde temas öyküsü varsa, daha önce PCR testi pozitifse okula kreşe gidebilmesinde negatif olduğunu gösterebilmek için PCR testi istenebilir. Hastaneye yatış gerektiren herhangi bir hastalıkta, ameliyat ve bir girişim öncesinde bulaşma riskini en aza indirmek için PCR testinin yapılması önerilmektedir" dedi.