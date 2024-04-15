Panik atak mı kalp krizi mi? Kardiyolog aradaki farkı açıkladı!

Kalp rahatsızlığı ve panik atak hastalığının benzerlik gösteren belirtileri sebebiyle çoğu zaman birbirine karıştırıldığını söyleyen Kardiyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Begüm Öztürk, “Panik atak anında, kalp krizi gibi ciddi bir durum olduğu düşünülebilir. Ancak kalp rahatsızlığına bağlı çarpıntı ile panik atağa bağlı çarpıntıyı ayırt etmek önemlidir çünkü farklı tedavi yaklaşımları gerekiyor. Kalp rahatsızlıklarının teşhisinde EKG, EKO ve kan testleri kullanılır. Panik atak ise bir tıbbi test ile doğrudan teşhis edilemez; semptomların öyküsüne dayanarak tanı konulur” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 15.04.2024 15:41 PAYLAŞ ABONE OL

Kardiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Begüm Öztürk, Kalp rahatsızlığı ve panik atak arasındaki temel farkın, iki rahatsızlığın kökenlerindeki farka dayandığını söyledi. PANİK ATAK VE KALP HASTALIKLARININ BİRBİRİNE KARIŞTIRILDIĞI DURUMLAR Uzm. Dr. Öztürk, panik atak ile kalp rahatsızlıklarının belirtilerinin birbirine karıştırılabildiği durumları şu şekilde sıraladı: "Panik atak sırasında göğüs ağrısı: Panik atak sırasında kişiler göğüs ağrısı hissedebilirler. Bu ağrı, kalp rahatsızlığı belirtilerine benzer olabilir ve bu nedenle panik atak anında kalp krizi gibi ciddi bir durum olduğu düşünülebilir. Kalp rahatsızlığı belirtileri: Bazı kalp rahatsızlıkları, panik atağın bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Örneğin, kişi bir panik atak geçirdiğinde, çarpıntı hissi yaşayabilir ve bu durumda kişi, kalp rahatsızlığının varlığını düşünebilir.

Stres ve anksiyete ile tetiklenen kalp rahatsızlıkları: Stres ve anksiyete, kalp rahatsızlıklarını da tetikleyebilir. Bu durumda, kişi stresli veya endişeli olduğunda, kalp rahatsızlığı belirtileri ortaya çıkabilir. Tanılamada zorluklar: Bazı durumlarda, bir doktor için kalp rahatsızlığı ve panik atak arasındaki ayrım yapmak zor olabilir. Bu durumda, tam bir değerlendirme yapılması için ek testler veya belirli semptomların gözlemlenmesi gerekebilir. Aynı risk faktörlerine sahip olmak: Hem kalp rahatsızlıkları hem de panik atak, bazı ortak risk faktörlerine sahip olabilirler. Örneğin, stres, obezite, yüksek tansiyon gibi faktörler her iki durumun da ortaya çıkma olasılığını artırabilir."