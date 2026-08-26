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Piknikte 1 saat kuralı! Uzman sıcak havalarda gıda güvenliği için uyardı

Sıcak havalarda piknik keyfi yaparken sofradaki yiyeceklerin güvenliği de büyük önem taşıyor. Özellikle et, tavuk, ayran ve diğer çabuk bozulan gıdalar uygun koşullarda muhafaza edilmediğinde gıda zehirlenmesi riskini artırabiliyor. Uzmanlar, pişirilen yiyeceklerin sıcak havalarda uzun süre bekletilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

AA Giriş Tarihi: 26.08.2026 13:38 PAYLAŞ ABONE OL

Prof. Dr. İsmail Yılmaz, sıcak havalarda piknik yapanların et ve tavuk gibi hayvansal ürünlerin taşınması, muhafazası ve pişirilmesi sırasında dikkatli olması gerektiğini belirtti. Yılmaz, yaz aylarında aileleriyle doğada vakit geçirmek isteyenlerin özellikle hafta sonları ve akşam saatlerinde yeşil alanlarda piknik yaptığını söyledi.

Pikniklerde genellikle tavuk ve et ürünlerinin ızgarada pişirildiğini anlatan Yılmaz, "Ürünlerin marketten satın alınmasından tüketilmesine kadar tüm aşamalarda soğuk zincire dikkat edilmesi gerekiyor." dedi. Yılmaz, özellikle kanatlı etlerin kısa sürede bozulabildiğine dikkati çekti. Hayvansal ürünlerin kısa sürede bozularak gıda zehirlenmelerine yol açabildiğini ifade eden Yılmaz, "Satın alınan gıdaların soğuk zincir şartlarında, en azından buz aküleri veya ısı geçirgenliği düşük ambalajlarla muhafaza edilmesi gerekiyor. Ürünler tüketilinceye veya ızgarada pişirilinceye kadar uygun koşullarda saklanmalı." dedi.