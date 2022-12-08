Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı: Baş çatlatan ağrıların en önemli 3 sebebi ve kesin çözümü...

Baş ağrısı çeşitli nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Özellikle çok sık bu durumu yaşıyorsanız, ciddi bir hastalığın habercisi mi yoksa farklı nedenlerden mi kaynaklanıyor öğrenmek için mutlaka bir doktora başvurun. Gelin öyleyse baş ağrısının altında hangi sebeplerin olduğuna birlikte bir bakalım.
BAŞ AĞRISININ EN ÖNEMLİ 3 SEBEBİ
Prof. Dr. Canan Karatay, baş ağrısının en önemli sebeplerinin: Susuzluk, tuzsuzluk ve doğurganlık çağında anemi olduğunu söylüyor. Aynı zamanda doğum yapan, emziren ve adet gören kişilerde yaygın bir şekilde demir eksikliği görüldüğünü söyledi. Demir eksikliği, baş ağrısı, konsantrasyon azlığı ve ellerin titremesinin başlıca nedenleri arasındadır.
BAŞ AĞRISINA NEDEN OLAN DİĞER SEBEPLER
Baş ağrısı sırasında hissettiğiniz ağrı, beyniniz, kan damarlarınız ve yakındaki sinirleriniz arasındaki bir sinyal karışımından gelir. Kan damarlarınızdaki ve baş kaslarınızdaki belirli sinirler açılır ve beyninize ağrı sinyalleri gönderir.
STRES: Duygusal stres ve depresyonun yanı sıra, öğün atlama, uyku düzenindeki değişiklikler ve çok fazla ilaç alma. Diğer nedenler arasında kötü duruş nedeniyle boyun veya sırt gerginliği yer alır. Ev kimyasallarından veya parfümlerden gelen güçlü kokular, alerjenler, belirli yiyecekler ve hava değişiklikleri diğer olası tetikleyicilerdir.
GENETİK: Baş ağrıları, özellikle migren baş ağrıları, aileden gelme eğilimindedir. Migreni olan çocukların ve gençlerin çoğunun (%90) migreni olan başka aile üyeleri vardır. Her iki ebeveynde de migren öyküsü varsa, çocuklarında da migren olma olasılığı %70'tir. Sadece bir ebeveynde bu baş ağrısı öyküsü varsa, risk %25-50'ye düşer.
YETERSİZ UYKU
Uyku yoksunluğu sağlığınıza birçok yönden zarar verebilir. Hatta bazı insanlarda baş ağrısına neden olabilir. Yapılan araştırmalarda, düşük uyku kalitesi ve uykusuzluğun, artan baş ağrısı sıklığı ile ilişkili olduğu ortaya çıktı.
MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ
Magnezyum, kan şekeri regülasyonu ve sinir iletimi dahil olmak üzere vücuttaki sayısız işlev için gerekli olan önemli bir mineraldir.
Magnezyumun baş ağrıları için güvenli ve etkili bir ilaç olduğu da gösterilmiştir. Yapılan araştırmalarda, magnezyum eksikliğinin, sık sık migren baş ağrısı çeken kişilerde, almayanlara göre daha yaygın olduğunu göstermektedir.
Magnezyum baş ağrıları içinde etkili bir mineraldir. Magnezyum içeren besinler tüketmek baş ağrısını geçirmeye yardımcı olur. Yeşil yapraklı sebzeler, badem, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar, kuru baklagiller, süt, yoğurt, diyetindeki magnezyum içeren besinler arasında yer alır.
BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER?
SU İÇİN
Yetersiz su tüketimi, baş ağrısına neden olabilir. Yapılan araştırmalar, susuzluğun baş ağrılarının yaygın bir nedeni olduğunu göstermiştir. Dahası, susuz kalmak konsantrasyonu bozabilir ve sinirliliğe neden olarak belirtilerinizin daha da kötü görünmesine neden olabilir.
ESANSİYEL YAĞLAR AĞRILARA OLDUKÇA ETKİ EDİYOR
Esansiyel yağlar, yapraklardan, gövdelerden, çiçeklerden, kabuklardan, köklerden veya diğer bitki elementlerinden yapılan konsantre sıvılardır. Aromaterapi genellikle stresi azaltmak ve duyusal kokular yoluyla dolaşımı iyileştirmek gibi sağlık yararları sağlayabilen esansiyel yağları içerir. Bu esansiyel yağlar, baş ağrısı veya migren gibi belirli durumların tedavisine bile yardımcı olabilir.
BİBERİYE YAĞI
Biberiye yağı, güçlü antienflamatuar ve analjezik (ağrı giderici) özelliklere sahiptir. Doğal tıpta yüzlerce yıldır stresi azaltmak, ağrıyı azaltmak ve kan dolaşımını iyileştirmek için kullanılmaktadır ve bunların tümü baş ağrılarına yardımcı olur.