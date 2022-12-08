Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı: Baş çatlatan ağrıların en önemli 3 sebebi ve kesin çözümü...

STRES: Duygusal stres ve depresyonun yanı sıra, öğün atlama, uyku düzenindeki değişiklikler ve çok fazla ilaç alma. Diğer nedenler arasında kötü duruş nedeniyle boyun veya sırt gerginliği yer alır. Ev kimyasallarından veya parfümlerden gelen güçlü kokular, alerjenler, belirli yiyecekler ve hava değişiklikleri diğer olası tetikleyicilerdir.

GENETİK: Baş ağrıları, özellikle migren baş ağrıları, aileden gelme eğilimindedir. Migreni olan çocukların ve gençlerin çoğunun (%90) migreni olan başka aile üyeleri vardır. Her iki ebeveynde de migren öyküsü varsa, çocuklarında da migren olma olasılığı %70'tir. Sadece bir ebeveynde bu baş ağrısı öyküsü varsa, risk %25-50'ye düşer.