Prof. Dr. Canan Karatay hayatınızı kurtaran sırrı açıkladı! Sigarayı hemen bıraktırıyor

Prof. Dr. Canan Karatay, Akşam gazetesine verdiği röportajda, kaya tuzunun sadece yüzde %30-35 aralığında tuz barındırdığını ve kalanın mineral olduğunu belirtti. Katkı maddesi olmadan vücuda girmesi gerektiğini belirten Karatay, dünyanın birçok bölgesinde bulunan tuz tedavi odalarının son yıllarda öne çıktığından bahsetti. Kendi evinde de kaya tuzu lambaları kullandığını söyleyen Karatay, kaya tuzu vücuttaki tüm mineralleri attığını belirtir. Kaya tuzu emildiğinde ağızda bozulmuş olan tat duygularının yenilendiğini söyledi.

Verdiği bu bilgilerde, hazır yiyeceklerin dilde 5. bir tat duyusunun geliştiğini ve çocukların, gençlerin kola gibi şekerli içeceklerde bunu aradığını dile getirdi. İşte bu durumdan kurtulmak için bu 5. tat duyusundan kurtulmak gerektiğini, sigaradan kurtulmak için de bu yöntemi deneyebileceğinizi belirtiyor. Ağzınıza biraz kaya tuzu koyup emdiğinizde bu etkiyi görebileceğinizi anlattı. Bunu destekleme için ise "Peygamber efendimiz de her yemekten önce tuz yemez miydi?" diyerek kaya tuzunun faydasına vurgu yaptı.

KAYA TUZUNUN FAYDALARI