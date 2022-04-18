Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Prof. Dr. Canan Karatay hayatınızı kurtaran sırrı açıkladı! Sigarayı hemen bıraktırıyor

Prof. Dr. Canan Karatay hayatınızı kurtaran sırrı açıkladı! Sigarayı hemen bıraktırıyor

Sigarayı bırakmak, hemen herkes için en zorlu mücadelelerden biri. Prof. Dr. Canan Karatay ise bu süreçte formülünü verdiği ipucu ise oldukça etkili olabilir. Kaya tuzu ile bağlantılı olarak deneyebileceğiniz bu formül, oldukça etkili oluyor. Sosyal medyada oldukça konuşulan bu yöntemi deneyerek sigara bağımlılığından kendinizi kurtarabilirsiniz.

ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:11
Prof. Dr. Canan Karatay hayatınızı kurtaran sırrı açıkladı! Sigarayı hemen bıraktırıyor

Prof. Dr. Canan Karatay, Akşam gazetesine verdiği röportajda, kaya tuzunun sadece yüzde %30-35 aralığında tuz barındırdığını ve kalanın mineral olduğunu belirtti. Katkı maddesi olmadan vücuda girmesi gerektiğini belirten Karatay, dünyanın birçok bölgesinde bulunan tuz tedavi odalarının son yıllarda öne çıktığından bahsetti. Kendi evinde de kaya tuzu lambaları kullandığını söyleyen Karatay, kaya tuzu vücuttaki tüm mineralleri attığını belirtir. Kaya tuzu emildiğinde ağızda bozulmuş olan tat duygularının yenilendiğini söyledi.

Verdiği bu bilgilerde, hazır yiyeceklerin dilde 5. bir tat duyusunun geliştiğini ve çocukların, gençlerin kola gibi şekerli içeceklerde bunu aradığını dile getirdi. İşte bu durumdan kurtulmak için bu 5. tat duyusundan kurtulmak gerektiğini, sigaradan kurtulmak için de bu yöntemi deneyebileceğinizi belirtiyor. Ağzınıza biraz kaya tuzu koyup emdiğinizde bu etkiyi görebileceğinizi anlattı. Bunu destekleme için ise "Peygamber efendimiz de her yemekten önce tuz yemez miydi?" diyerek kaya tuzunun faydasına vurgu yaptı.

KAYA TUZUNUN FAYDALARI

  • Hazımsızlığa iyi gelerek sindirimi kolaylaştırır.
  • Mide yanması, gastrit ve gaz sorununa iyi gelerek sindirim sisteminde büyük etkiler ortaya çıkarır.
  • Vücutta tuz dengesini sağlayarak kan dolaşımını hızlandırır, böylece vücudun daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasını kolaylaştırır.
  • Kemik ve kaslarda da içeriğindeki mineraller sayesinde destekleyici bir görev görür.
SON DAKİKA SON DAKİKA