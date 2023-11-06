Prof. Dr. Canan Karatay kanseri arttırdı sakın yemeyin diyerek uyardı!

Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle 1950'lerden sonra hayatımıza giren ve hemen her mutfakta kendine yer bulan margarinler konusunda dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

Özellikle kalp hastalıkları, kanser gibi ölümcül rahatsızlıkların artışında büyük etkisi bulunduğunu söyleyen Karatay, margarinlerde bulunan trans yağların, kronik rahatsızlıkların da temeli olduğu konusunda bilgiler verdi.

"BİR KAŞIK DA BÜYÜK RİSK!"

Bir çorba kaşığı 0,5 ila 2 gram doymuş yağ ile 60 ila 100 kalori içeriyor. Ayrıca Cleveland Clinic tarafından verilen bilgiler göre; bu besin, LDL (kötü) kolesterolü yükselten, HDL (iyi) kolesterolü düşüren ve kan trombositlerini daha yapışkan hale getirerek kalp hastalığı riskini artıran trans yağ içerebilir.

Hidrojenlenmiş veya kısmen hidrojenlenmiş yağlar içeren margarinler trans yağ içerir ve bundan kaçınılmalıdır.