Prof. Dr. Canan Karatay uyardı! "Kanser bu yüzden arttı, sakın yemeyin..."

Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle 1950'lerden sonra hayatımıza giren ve hemen her mutfakta kendine yer bulan margarinler konusunda dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.
Özellikle kalp hastalıkları, kanser gibi ölümcül rahatsızlıkların artışında büyük etkisi bulunduğunu söyleyen Karatay, margarinlerde bulunan trans yağların, kronik rahatsızlıkların da temeli olduğu konusunda bilgiler verdi.
"BİR KAŞIK DA BÜYÜK RİSK!"
Bir çorba kaşığı 0,5 ila 2 gram doymuş yağ ile 60 ila 100 kalori içeriyor. Ayrıca Cleveland Clinic tarafından verilen bilgiler göre; bu besin, LDL (kötü) kolesterolü yükselten, HDL (iyi) kolesterolü düşüren ve kan trombositlerini daha yapışkan hale getirerek kalp hastalığı riskini artıran trans yağ içerebilir.
Hidrojenlenmiş veya kısmen hidrojenlenmiş yağlar içeren margarinler trans yağ içerir ve bundan kaçınılmalıdır.
"BİTKİSEL YAĞLAR KATILAŞTIRILIYOR, TRANS YAĞA DÖNÜŞÜYOR"
Bitkisel yağlar tereyağı gibi oda sıcaklığında katı değildir. Gıda bilimcileri bunları margarinde kullanılmak üzere katı hale getirmek için hidrojenasyon olarak bilinen bir işlemi kullanarak yapılarını kimyasal olarak değiştirir. Bu durum, yağların yüksek ısıya, yüksek basınca, hidrojen gazına ve bir metal katalizöre maruz bırakılmasıyla oluşur.
Healthline'ın verdiği göre; hidrojenasyon, doymamış yağların bir kısmını oda sıcaklığında katı olan doymuş yağa dönüştürür ve ayrıca ürünün raf ömrünü uzatır. Maalesef yan ürün olarak trans yağ oluşmasına da neden olur.
"ARTAN KRONİK HASTALIKLARIN SEBEBİ"
Yüksek miktarda endüstriyel trans yağ alımı, artan kronik hastalık riskiyle ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle sağlık otoriteleri insanlara tüketmelerini sınırlamalarını şiddetle tavsiye ediyor.
Ayrıca birbirinden farklı çoklu doymamış yağ türü mevcuttur. Genellikle kimyasal yapılarına göre kategorilere ayrılırlar. En yaygın olanlardan ikisi, omega-3 ve omega-6 yağları olarak bilinir.
"ÇOK FAZLA OMEGA-6 İLE VÜCUDU TEHDİT EDİYOR"
Omega-3 yağları antiinflamatuar olarak kabul edilir, yani inflamasyona karşı etki gösterirler. Tersine, çok fazla omega-6 yağı tüketmek kronik inflamasyonu teşvik edebilir.
Günümüzde insanlar, çok fazla omega-6 yağı tüketiyor demektir. Hatta gelişmiş ülkelerde omega 3'e oranın 20:1 kadar yüksek olduğu tahmin ediliyor.
"OBEZİTEN KALP HASTALIĞINA KADAR BİRÇOK HASTALIĞIN SEBEBİ"
Gözlemsel çalışmalar, yüksek omega-6 yağı alımını obezite ve kalp hastalığı ve inflamatuar bağırsak hastalığı gibi kronik hastalık riskinin artmasıyla ilişkilendirmiştir.
Omega-6 yağı açısından özellikle yüksek olan bitkisel yağlar arasında ayçiçeği, mısır, soya fasulyesi ve pamuk tohumu yağları bulunur. Çok fazla omega-6 yağı tüketmekten endişeleniyorsanız, bu yağları içeren margarin yemekten kaçınmanız da önem taşıyor.