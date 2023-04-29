Prof. Dr. Hüsnü Süslü uyardı: Bacakta oluşan ağrıya dikkat! O hastalığın habercisi olabilir...

Ben Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlığına başladığım süreçte Algoloji (Ağrı)'nin ne olduğunu yeni yeni öğrenmeye başlamıştım. İnsanın en büyük ızdıraplarından biri AĞRIdır. Ağrıyı dindirme sanatının insanlığa yapılabilecek en büyük hizmetlerinden biri olduğuna inanırım. Hem girişimsel tedavileri uygulayabilme imkanı hem de hızlı sonuç alabilmek gibi avantajları mevcut. Bu nedenle de bu uzmanlığı tercih etmiş oldum.

Algoloji alanında uzmanlaşma hedefi ve inancına nasıl sahip oldunuz hocam? Tercih sebebinizin spesifik bir nedeni var mıydı?

Son zamanlarda "Ağrı doktoru" ifadesini çok duymaya başladık. Yeterince hastalara ulaşabildiğinizi düşünüyor musunuz?

Algoloji (Ağrı) son dönemlerde yaygınlaşan bir uzmanlık alanı. Özellikle sağlık sistemindeki yanlış politikalar nedeni ile bu alandaki başarılı olan ve de bu alandaki ilk uzmanlar kamudan ayrılarak özel sektöre geçmiştir. Özellikle kanser ağrıları ile müzdarip olan ya da maddi olanakları kısıtlı olan insanların Algoloji hekimine ulaşması kolay olmamaktadır.

Çözülemeyen her ağrı algoloji alanına girer mi?

Çözülemeyen ağrı diye bir kavram yoktur aslında. Burda tanı tekniğinde veya izlenen yol konusunda bir problem vardır. Öncelikle Ağrı Merkezleri Multidisipliner olarak çalışmalıdır. Yani farklı uzmanlık alanları ile ortak çalışarak sorun çözmeleri gerekmektedir.

Her kronik ağrının bir çözümü ya da hafifletici bir tedavi yöntemi var mıdır?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan karar gereğince Ağrı Tedavisi bir insanlık hakkıdır. Kronik Ağrı başlı başına bir hastalıktır. Bu nedenle tedavi edilmelidir. Asıl amaç kişinin ağrısını tamamen geçirmektir. Bu her zaman mümkün olmayabilir ama kişinin günlük sosyal hayatını sağlayabilecek şekilde azaltmak çaba sarf etmek lazım. Bunun için kimi zaman basit ağrı kesiciler, kimi zaman farklı ilaçları birlikte kullanmak ya da girişimsel ağrı tedavileri mevcuttur.

Son dönemlerde hastalarınız hangi tip ağrı şikayetleri ile gelmektedir? Anlamlı bir istatistik var mı bu konuda?

Bize en sık başvuru nedenlerinin ilk sırasında BEL BACAK AĞRILARI olarak yer almaktadır. Bunların önemli bir kısmı bel fıtığı veya kireçlenme nedeni ile olan ağrılardır. İkinci sıklık olarak SIRT VE GÖĞÜS ağrıları; sonrasında BOYUN OMUZ KOL AĞRILARI gelmektedir. TRİGEMİNAL NEVRALJİ denilen yüz bölgesinde çenede elektrik çakması şeklindeki ağrılar toplumda çok görülmemesine rağmen bizim bu ağrılara Girişimsel Ağrı Tedavileri uyguladığımız bilindiğinden tüm Türkiye den bu şikayete sahip olan hastalar yüksek sayıda bize başvurmaktadır. Ayrıca PELVİK AĞRILAR, KANSER AĞRILARI, DİABETE BAĞLI NÖROPATİK AĞRILAR oldukça sık gördüğümüz hasta grubunu oluşturmaktadır.