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Prof. Dr. Kurt'tan önemli açıklama: "Toplumun ağrı eşiği düşük! Kovid-19'dan sonra bu ağrı türünde artış..."

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Ebru Kurt, Türk toplumunun genel olarak ağrı eşiğinin düşük olduğunu açıkladı. Kurt, "Batı toplumlarına göre ağrıyı daha yoğun yaşıyoruz" dedi.

BURCU ŞEN
Giriş Tarihi: 23.11.2022 16:51
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Prof. Dr. Kurt’tan önemli açıklama: Toplumun ağrı eşiği düşük! Kovid-19’dan sonra bu ağrı türünde artış...
Prof. Dr. Kurt, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Tan ve uzmanların katılımıyla, Türkiye'de nöropotik ağrı (yanma, batma, elektriklenme gibi belirtilerle ortaya çıkan ve klasik ağrı kesicilerle tedavi edilemeyen ağrı) görülme sıklığını ele almak üzere çalışma yürüttüklerini belirtti.

AĞRIYI YOĞUN YAŞIYORUZ
Çalışmada Karadeniz, Marmara, İç Anadolu, Akdeniz gibi farklı bölgelerde nöroloji kliniklerine başvuran hastaların incelendiğini dile getiren Kurt, "Türk toplumunun genel olarak ağrı eşiği düşük, ağrıyı daha çok hissediyor. Toplumsal, sosyal, kültürel faktörlerin de bunda etkisi olabilir. Toplum olarak ABD, Avrupa toplumuna göre daha az egzersiz yapıyoruz, bu da bir etken. Genel gözlemlerimiz de bu yönde, Batı toplumlarına göre ağrıyı duygusal içeriğiyle birlikte daha yoğun yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

KOVİD-19 BİRÇOK SİNİRİ ETKİLİYOR
Kurt, ayrıca Kovid-19'u atlatmasına karşın şikayetleri uzun dönemli devam edenlerde nöropatik ağrıları daha sık gördüklerini söyledi. Kurt, "Uzun Kovid (Long Covid) Sendromu yaşayanların yüzde 25'inde nöropatik ağrılar görülebiliyor. Oldukça sık bir oran. Bu durum, hastalığı ağır geçirmek, yoğun bakımda yatmak gibi farklı nedenlerin yanında enfeksiyon kaynaklı sinir hasarından da kaynaklanabiliyor. Kovid-19, koku ve tat alma kaybına da yol açabiliyor. İşte koku ve tat alma duyusunu da ileten sinirlerin içinde olduğu birçok siniri etkileyip ağrılara neden olabiliyor" ifadesini kullandı.
KLASİK AĞRILARDAN FARKLI
Nöropatik ağrıların, duyu sinirlerinin etkilenmesine bağlı olarak ortaya çıktığını vurgulayan Kurt, hastaların 'Çok yorgunum, zihnim aydınlanmamış gibi hissediyorum, uyku problemi yaşıyorum' gibi şikayetlerle hastanelere başvurduğunu kaydetti.

TEDAVİSİ FARKLI
Nöropatik ağrı yaşayan hastaların normal bir dokunmayı bile ağrı gibi hissettiğini vurgulayan Kurt, nöropotik ağrıların genellikle el ve ayak uçlarında gözlemlendiğini anlattı. Kurt, şunları söyledi:
"Bu şikayetleri olan hastalarda klasik ağrı kesiciler bir işe yaramaz. İlaç tedavileri çok daha farklıdır. O yüzden hastaların uzmanlaşmış nöroloji birimlerinde değerlendirilmeleri, daha detaylı incelenmeleri gerekir. Tedavide epilepsi hastalarında ya da depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar bu ağrıları geçirebiliyor. Ağrılar zamanla kendiliğinden de dinebiliyor ancak yaşandığı süreçte insanların hayat kalitesini ciddi etkiliyor. Kişi, depresyon, iş başarısında azalma gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor."

FAZLA KİLO ZEMİN HAZIRLIYOR
Obezite, şeker hastalığı, hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı olanların ve depresyon geçirenlerin nöropatik ağrılara daha yatkın olduğuna dikkat çeken Kurt, kilo artışının nöropatik ağrılara zemin hazırladığını belirtti. Risk faktörlerinin azaltılması için egzersiz yapmak gerektiğini kaydeden Kurt, "Egzersiz sırasında serotonin hormonu salgılanıyor. Serotonin, depresyonu ve ağrıyı önlüyor, tedavi edici bir özelliği var" açıklamasını yaptı.
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