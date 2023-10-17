Profesör mutluluk formülünü açıkladı! Bu besin tüm stresi söküp atıyor...

"Bunun yanı sıra yoğurtlar, bağırsak mikrobiyotasını arttırabilen protein, kalsiyum, vitaminler ve canlı kültür veya probiyotikler açısından da yüksek olabilir. Yoğurt, en çok kalsiyum içeriğinden zengin olması ile bilinen bir besindir. Bu içeriği sayesinde kemikler ve dişler için koruma sağlayabilmekte, osteoporoza karşı korumaktadır. Diğer yandan kalsiyum kas sağlığı ve kasların hareketinde önemli bir yere sahiptir. Bu açıdan günlük kalsiyum ihtiyacını karşılamak için yoğurt sağlıklı bir yiyecek olarak tercih edilebilir" diye konuştu.