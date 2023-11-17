Profesörden açıklama! "Takviyeleri değil, selenyum deposu bu besini tüketin"

Prof. Dr. Mustafa Soylak, önemli bir antioksidan kaynağı olan selenyumun faydalarına değinerek, selenyumlu yumurtalar tüketilmesinin daha yararlı olacağını belirtti. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta marketlerden alınan yumurtaların içerdiği zararlı selenyumlar ele alındı.





"SELENYUMUN, TAKVİYESİ YERİNE BU TARZ DOĞAL YOLLARLA TÜKETİLMESİNİ TAVSİYE EDERİM"

Konferansta "Eser Element Tayininde Yeni Yaklaşımlar" konusunda konuşan Soylak da, selenyumun faydalarına değinerek, "Selenyumlu yumurtayla büyük marketlerde sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Tavuklara selenyumlu yem yediriyorlar, o tavuğun da yumurtladığı yumurta normal tavuğun yumurtladığı yumurtaya göre, daha da çok selenyum içeriyor. Sağlık açısından yararı kanıtlanmış bir elementtir. Selenyumun, takviyesi yerine bu tarz doğal yollarla tüketilmesini tavsiye ederim" dedi.