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Profesörden açıklama! "Takviyeleri değil, selenyum deposu bu besini tüketin"

Selenyum, vücudun DNA yapımında rol alan oldukça önemli bir bileşik. Üstelik tiroid sağlığını destekliyor, metabolizmanın daha sağlıklı çalışmasının ardındaki en önemli faktörlerden biri. Enfeksiyonlara karşı da koruyucu bir işlevi mevcut. Tüm bu faydalarından yararlanmak için ise düzenli olarak alınması gerekiyor. Bunun için ise Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, özellikle bir besinin tüketimine vurgu yaptı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2023 10:18
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Profesörden açıklama! Takviyeleri değil, selenyum deposu bu besini tüketin

Prof. Dr. Mustafa Soylak, önemli bir antioksidan kaynağı olan selenyumun faydalarına değinerek, selenyumlu yumurtalar tüketilmesinin daha yararlı olacağını belirtti. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta marketlerden alınan yumurtaların içerdiği zararlı selenyumlar ele alındı.



"SELENYUMUN, TAKVİYESİ YERİNE BU TARZ DOĞAL YOLLARLA TÜKETİLMESİNİ TAVSİYE EDERİM"
Konferansta "Eser Element Tayininde Yeni Yaklaşımlar" konusunda konuşan Soylak da, selenyumun faydalarına değinerek, "Selenyumlu yumurtayla büyük marketlerde sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Tavuklara selenyumlu yem yediriyorlar, o tavuğun da yumurtladığı yumurta normal tavuğun yumurtladığı yumurtaya göre, daha da çok selenyum içeriyor. Sağlık açısından yararı kanıtlanmış bir elementtir. Selenyumun, takviyesi yerine bu tarz doğal yollarla tüketilmesini tavsiye ederim" dedi.

SELENYUM İÇEREN DİĞER BESİNLER NELERDİR?

BREZİLYA CEVİZİ

Brezilya cevizi, 28 gramıyla günlük selenyum ihtiyacının yaklaşık 100 katını karşılar.

KIRMIZI ET

Sığır eti, koyun eti gibi kırmızı etler, selenyum açısından iyi birer kaynaktır.

DENİZ ÜRÜNLERİ

Ton balığı, sardalya, somon gibi deniz ürünleri de selenyum açısından zengindir.

TAM TAHILLAR

Tam tahıllar, selenyum açısından iyi birer kaynaktır. Örneğin, 1 fincan esmer pirinç, günlük selenyum ihtiyacının yaklaşık %10'unu karşılar.

SÜT ÜRÜNLERİ

Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri de selenyum açısından iyi birer kaynaktır.

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