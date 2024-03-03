Profesörden uyarı: "Kulaklarınızdan uzak tutun! Temizliyor sanıyorsunuz ama..."

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Levent Saydam, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Saydam, işitme ile ilgili çocukluk ve yetişkinlik döneminde karşılaşabilecek problemler, temel tanımlar hakkında bilgiler verdi. İşitmenin her yaş grubunda büyük önemi var fakat özellikle çocukluk döneminde işletmenin normal ve sağlıklı olması son derece önemli olduğunu vurgulayan Saydam, "İşitme sadece seslerin duyulması olarak değil ama çocukluk döneminde duyduğumuz seslerin tekrarlanması yani onun gelişmesine de temel teşkil edecek bir işlev. Çocuklar duyduklarını tekrarlayarak konuşmayı öğreniyorlar, çocuklar duyduklarında tekrarlayarak iletişim kurmayı öğreniyorlar, sesi kullanarak öğreniyorlar. Mesela yetişkin dönemde hiç gelmeden işitme kaybı olan çocuklarla ilgili yapılan çalışmalarda, bu çocuklarda özellikle konuşma faaliyetinin çeşitli formlarda sekteye uğradığını görüyoruz. Bu sadece konuşma faaliyetinin yavaşlamasıyla kalmıyor, aynı zamanda entelektüel başarının bu çocuklarda giderek azalmasına yol açıyor" ifadelerini kullandı.



Çocukluk dönemi işitme kayıplarının büyükçe bir kısmında doğumsal işitme kayıpları rol oynadığını belirten Saydam, "Doğumsal işitme kayıpları çeşitli formlarda karşımıza çıkan değişik bir fonksiyonun tek ya da iki taraflı olarak değişen dergilerde kalbi ile giden bir klinik rahatsızlık. Doğumsal işitme kayıplarının erken tespiti ve işitme kaybının seviyesine göre uygun tedavi planlanması bu çocukların ileriki yaş dönemlerinde toplumla uyumlu ve sağlıklı tepkiler verebilen bir bireyler olarak yetişmesi için son derece kritik bir öneme sahip" dedi.



Doğumsal işitme kayıplarında en önemli faktör rutin taramaların yapılıyor olması olduğunu kaydeden Saydam, "Doğumsal bir işitme kaybı olmayan işitme kayıpları da mevcuttur çocuklarda. Bunlarda en sık karşılaştığımız şey orta kulakta sıvı birikmesi ile giden bir işitme kaybı türü, orta kulak iltihaplanması ama mikrobik orta kulak iltihaplanmasında olduğu gibi çok gürültülü yani ağrılı ateşinin olduğu, akıntının olduğu bir klinik tablodan bahsetmiyorum. Bu çocuklar çoğu zaman size anne baba olarak bir kere söyledikleri ama günler boyu bir daha söylemedikleri tek ya da iki taraflı olan kulak ağrısından bahsedebilirler" açıklamasında bulundu.