Tıp alanında birçok farklı terim karşımıza çıkmaktadır. Pulsasyon terimi de bu terimler arasında yer almaktadır. Pulsasyon, özellikle kardiyoloji doktorları tarafından çok sık kullanılmaktadır. Bu yazımızda sizler için pulsasyon nedir, arteriyel, venöz ve kardiyak pulsasyon ne demek gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Pulsasyon Nedir?

Pulsasyon kalp ile alakalı bir kavram olarak tanımlanabilir. Son zamanlarda pek çok kişi tıpta pulsasyon ne demek diye merak etmektedir. Pulsasyon tıp alanında çok sık kullanılan bir terimdir. Bu terim, nabız anlamına gelmektedir. Kalp ve atardamarlarda belirli bir ritim ile seyreden atışlar, nabız olarak ifade edilir. Nabız yani pulsasyon atışları, kalp sağlığı için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Özellikle yüksek tansiyona sahip hastaların pulsasyon ritminde ciddi artışlar söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda pulsasyon kalp sağlığı ile ilgili kişilere önemli ipuçları vermektedir.

Arteriyel Ve Kardiyak Pulsasyon Nedir?

Kalbin ondan beklenen görevlerini yerine getirebilmesi için düzgün çalışması gerekmektedir. Bu yüzden kalbin belirli bir ritim eşliğinde atması önemlidir. Kalbin belirli bir düzeyde atması kardiyak pulsasyon olarak tanımlanmaktadır. Eğer bu ritimde bozulmalar yaşanırsa kalp krizi, kalp yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Kalbin düzenli olarak kan pompalaması gerekmektedir. Kan pompalanırken vücudumuza bir basınç uygulanmaktadır. Bu kan basıncının ölçülmesi, venöz olarak tanımlanmaktadır. Arterlerde yani atardamarlarda hissedilen atışlar ise arteriyel pulsasyon olarak tabir edilmektedir.