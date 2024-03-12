Ramazanda dengeli beslenmenin anahtarı! Metabolizma hızınızı korumak için...

Ramazan ayında doğru beslenmenin altın kurallarını Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli Diyetisyen Emine Vildan Güney anlattı: Öncelikle ramazan öğünlerimizi, sahur iftar ve ara öğün olarak düzenleyebiliriz. Böylece gün içinde almamız gereken besin öğelerini üç öğüne bölmüş ve tek öğüne yüklenmemiş oluruz. Sahura kalkmayı alışkanlık haline getirmek yapılacak en doğru davranıştır. Bu şekilde hem açlık süreniz kısalır hem de metabolizma hızınızı korumuş olursunuz. Sahurda genel olarak hafif kahvaltılar, meyve ve çiğ kuruyemiş grupları tercih edilebilir, ayrıca susuzluğu tetikleyen aşırı yağlı, tuzlu ve baharatlı besinlerden uzak durulmalıdır. Çalışma temposu yoğun, fiziksel aktivitesi fazla olan kişiler, iftarla sahur arasında da yeterli su tüketmelidirler. Orucumuzu su ile açtıktan sonra bir kâse çorba ile devam edip ara vermek, ardından yemeğe geçilmesinin doğru olur. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan tatlılarda da doğru tercih yapılmalı. Meyve veya sütlü tatlılar ve dondurma tüketmek daha sağlıklı olacaktır.