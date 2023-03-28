Ramazan'da hiçbir rahatsızlık hissetmeyeceksiniz! Reflü hastalarının çaresi...

Toplumda sıkça görülen reflü hastalığının ramazan ayında şiddetlenmemesi için tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Esin Korkut, “Sağlıklı ve düzenli yeme alışkanlığı ramazan ayında özellikle önemlidir. Uzun süreli açlıktan korunmak için mutlaka sahur yapılmalıdır. İftardan sonra yaklaşık bir buçuk saat aralıklarla iki ara öğün alarak yeme düzeni oluşturulmalıdır. Sahurdan hemen sonra yatılmamalı, reflü sıklığınıza göre bir süre beklenmelidir. Egzersiz, sindirim sistemini çalıştıracağından özellikle büyük bir yemekten sonra, mümkün olduğunca dışarı çıkın ve yürüyün” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 28.03.2023 10:24 PAYLAŞ ABONE OL

Gastroenteroloji bölümünden Prof. Dr. Esin Korkut, toplumda sıkça görülen reflü hastalığına ilişkin ramazan ayında dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Korkut, midedeki asit ve gıdaların yemek borusuna geri gelmesiyle birlikte tahriş ve göğüs arkasında yanmaya bağlı reflünün oluştuğunu belirterek, "Uzun süre aç kaldıktan sonra iftarda fazla ve hızlı yemek yenmesi mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasına ve mevcut şikâyetlerin artmasına ya da ortaya çıkmasına yol açar. Bu sebeple sağlıklı ve düzenli yeme alışkanlığı ramazan ayında özellikle önemlidir. Mide ekşimesi semptomları sadece ne yediğinizle değil, aynı zamanda ne kadar tükettiğinizle de ilişkilidir. Aşırı yemek, zaten reflüsü olanlarda mide ekşimesi ve şişkinlik, geğirme gibi semptomları kötüleştirebilir. Uzun süreli açlıktan korunmak için mutlaka sahur yapılmalıdır. Sahur ve iftarda büyük porsiyonlar yerine, küçük porsiyonlar şeklinde beslenilmelidir. Az az, sık sık yeme şekli tercih edilmelidir. İftardan sonra yaklaşık bir buçuk saat aralıklarla iki ara öğün alarak yeme düzeni oluşturulmalıdır" diye konuştu.

"YİYECECEKLER KİŞİDEN KİŞİYE FARKLI ETKİ GÖSTEREBİLİR" Çeşitli yiyeceklerin asit reflüsü ve mide yanmasını şiddetlendirebileceğini ve bunların kişiye özgü olabileceğine değinen Prof. Dr. Korkut, şöyle devam etti:



"Bu nedenle öğün takipleri yapılarak gıdaların nasıl etkilediği takip edilmelidir. Yağ, tuz veya baharat açısından zengin yiyecekler genellikle en kötü tetikleyicilerdir. Ağır yağlı, baharatlı, acılı gıdalar yerine daha hafif olan çorba, süt ürünleri, sebze ve zeytinyağlı yemekler tercih edilmelidir. Lifli yemekler kendinizi tok hissetmenize yardımcı olur, bu da mide yanmasına neden olabilecek aşırı yeme olasılığınızı azaltır. Bu nedenle tam tahıllar (yulaf ezmesi, tam buğday, kahverengi pirinç), kök sebzeler (tatlı patates, havuç, şalgam, pancar) ve yeşil sebzeler (brokoli, kuşkonmaz, karnabahar, yapraklı sebzeler) gibi lif açısından zengin öğünler tercih edilmelidir."