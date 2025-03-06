Ramazanda mide sorunlarının sebebi! Yemeklere eklerken dikkat

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çifcibaşı Örmeci, ramazan ayında mide ve bağırsak hastalıklarından korunmak için nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu.

Oruç tutmanın hem manevi hem de fiziksel olarak önemli bir deneyim olduğunu söyleyen Örmeci, 'Ancak uzun süreli açlık ve susuzluk, özellikle mide ve bağırsak sağlığını etkileyebilir. Oruç tutarken sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat etmek, bu süreci daha rahat ve sağlıklı geçirmeyi sağlar. Dengeli bir şekilde beslenmek, vücudun ihtiyacı olan besinleri almak ve mideyi yormadan sağlıklı bir şekilde oruç tutmak için büyük önem taşır' diye konuştu.

'RAMAZAN'DA SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ'

İftar ve sahurda sindirim sistemini yormadan dengeli ve sağlıklı beslenmek için nelere dikkat etmemiz gerektiğine değinen Örmeci, 'İftar ve sahurda hızlı yemek, mideyi zorlar. Yavaşça yemek, sindirimi kolaylaştırır. İftarda önce su içmek, sonra hafif bir çorba ile başlamak sindirim sistemini hazırlayacaktır. İftar ile sahur arasında 2-3 litre su içmeye özen gösterin. Su, sindirim sürecini düzenler ve vücudun susuz kalmasını engeller. İftarda ve sahurda, karbonhidrat, protein, yağ ve lif dengesine dikkat edilmelidir. İftar öğününde et, sebze, tam buğday ekmeği ve yoğurt gibi gıdalar dengeli bir öğün oluşturur. Tam tahıllı ekmek, yulaf, baklagiller gibi gıdalar, uzun süre tok tutar ve sindirimi yavaşlatır' ifadelerini kullandı.

'YEMEKLER YAVAŞ YENİLMELİ'

Ramazan ayında mideyi yormamak için önerilerde bulunan Prof. Dr. Örmeci, "Kızartmalar, aşırı yağlı etler ve ağır yemekler, mideyi zorlayabilir ve hazımsızlık oluşturabilir. İftarı açarken aşırı büyük porsiyonlar yemek, mideyi doldurur ve sindirim problemlerine yol açar. İftara küçük porsiyonlarla başlamak, sindirimi kolaylaştırır. İftarda yavaş yemek, midenin daha kolay sindirime geçmesini sağlar" dedi.

'MİDE SORUNLARINI TETİKLEYEN BESİNLER'

Ramazan ayında bazı besinlerin, özellikle uzun açlık süresinin ardından mideyi zorlayabileceğini ve mide sorunlarına yol açabileceğini dile getiren Örmeci, "Baharatlar, mide asidini artırabilir ve mide yanması gibi sorunlara yol açabilir. Portakal, domates gibi asidik gıdalar, özellikle mide asidini artırarak reflü gibi sorunlara yol açabilir. Şekerli tatlılar kan şekerini hızlıca yükseltip ardından düşmesine sebep olur, bu da halsizlik ve yorgunluk yaratabilir" açıklamasında bulundu.

'AŞIRI TATLI YEMEK MİDEYİ ZORLAR'

Tatlı tüketiminde dikkat edilmesi gereken durumlardan bahseden Örmeci, şunları söyledi:

"Şekerli ve ağır tatlılar yerine doğal tatlandırıcılar ve hafif tatlılar tercih edin. Hurma, sütlü tatlılar, meyve tatlıları daha sağlıklı seçeneklerdir. Aşırı tatlı yemek mideyi zorlar ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, tatlılar kan şekerini hızlıca yükseltip hızla düşmesine neden olabilir."

'YİYECEKLER HİJYENİK ŞARTLARDA HAZIRLANMALI'

Ramazan ayında mide ve bağırsak hastalıklarından korunmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Örmeci, "Ramazan ayında yiyeceklerin hijyenik şartlarda hazırlanması, mide ve bağırsak hastalıklarının önlenmesinde önemlidir. Sahurda ve iftarda aşırı tuz ve baharat kullanımından kaçının. Tuz, susuzluğu artırabilir ve mideyi zorlayabilir. Baharatlar ise mide asidini artırabilir. Hızlı yemek yemek, mideyi yorar ve sindirimi zorlaştırır. Ayrıca, stres de mide sorunlarını tetikleyebilir" dedi.

'MİDE RAHATSIZLIĞI OLANLAR UZMAN HEKİME DANIŞMALI'

Mide hastalığı olan bireylerin oruç konusunda mutlaka uzman hekime danışması gerektiğine dikkat çeken Örmeci, "Mide ve bağırsak hastalıkları olan kişilerin oruç tutmadan önce bir doktora danışmaları önemlidir. Mide rahatsızlıkları olanlar, oruç tutarken dengeli ve hafif yemekler tercih etmelidir. Özellikle yağlı, baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Şiddetli mide yanması ve reflü problemi olan kişilerin oruç tutmamaları önerilir. Mide ülseri veya on iki parmak bağırsağı ülseri olan kişilerin oruç tutmaları sağlıklarını daha da olumsuz etkileyebilir. Şiddetli bağırsak hastalıkları olan kişilerin oruç tutması durumunda bağırsaklarındaki iltihaplanma artabilir" ifadelerini kullandı.