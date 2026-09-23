Reflü sandığınızdan daha ciddi olabilir! Uzmanından yıllarca süren şikayetler için kritik uyarı

Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu, gastroözofageal reflü hastalığının mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması sonucunda ortaya çıktığına değinerek, uzun süre devam eden ve kontrol altına alınmayan reflünün ise yemek borusunda tahriş ve çeşitli değişikliklere yol açabileceğini aktardı.

Yemek sonrası göğüste yanmanın veya ağza acı su gelmesinin, çoğu kişinin bazen yaşayabileceği yakınmalar arasında yer aldığına dikkati çeken Eyüboğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu şikayetlerin sıklaşması ve günlük yaşamı etkilemesi halinde gastroözofageal reflü hastalığı gündeme gelebilir. Yemek borusu ile mide arasında bulunan alt özofagus sfinkteri, mide içeriğinin yukarı kaçmasını engelleyen doğal bir bariyer görevi görür. Bu yapının işlevinin bozulması veya gevşemesi halinde mide içeriği yemek borusuna doğru geri kaçabilir. Fazla kilo, büyük porsiyonlarla beslenme, çok yağlı öğünler, geç saatlerde yemek yeme, bazı içecek ve gıdalar, sigara kullanımı ve bazı ilaçlar, reflü yakınmalarını artırabilir. Mide fıtığı olarak bilinen hiatal herni de bazı hastalarda reflüye eşlik edebilir."

Ara sıra ortaya çıkan mide yanmasının tek başına reflü hastalığı için yeterli bir belirti olmadığını vurgulayan Eyüboğlu, haftada birkaç kez tekrar eden yakınmaların, göğüs arkasında rahatsızlık hissinin ve yemek sonrası belirginleşen şikayetlerin değerlendirme gerektirebileceğini kaydetti.

Eyüboğlu, reflünün bazı kişilerde ses kısıklığı, sürekli boğaz temizleme ihtiyacı, kronik öksürük veya boğazda yabancı cisim hissi gibi farklı yakınmalarla ortaya çıkabileceğine işaret ederek, söz konusu belirtilerin başka hastalıklarda da görülebileceğini vurguladı.