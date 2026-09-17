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Reflü sanılıp ihmal ediliyor! Uzmanı uyardı: Yutma güçlüğünü asla hafife almayın

Yutma güçlüğü çoğu zaman geçici bir rahatsızlık olarak görülse de özellikle giderek artıyor veya tekrarlıyorsa altta yatan daha ciddi bir sorunun habercisi olabilir. Peki hangi belirtilerde mutlaka doktora başvurmak gerekiyor? İşte yemek borusundaki hastalıklara işaret edebilecek alarm bulguları...

İHA Giriş Tarihi: 17.09.2026 14:11 PAYLAŞ ABONE OL

Yutma güçlüğü çoğu zaman geçici bir şikâyet gibi değerlendirilse de özellikle giderek artması ve tekrarlaması, özofagus hastalıklarının önemli bir işareti olabilir. Yutma güçlüğünün her zaman ciddiye alınması gerektiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Bektaş, özellikle giderek artan ve tekrarlayan şikâyetlerin basit bir yakınma olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.



Prof. Dr. Hasan Bektaş, "Yutma güçlüğü her zaman ciddiye alınmalıdır. Özellikle giderek artıyorsa ve tekrarlıyorsa basit bir şikâyet olarak görülmemelidir. Özofagusta darlık, reflüye bağlı hasar, hareket bozuklukları ve bazı durumlarda özofagus kanseri gibi hastalıkların belirtisi olabilir" dedi.

Özellikle katı gıdaların takılması, yutarken ağrı, açıklanamayan kilo kaybı, göğüs ağrısı, kusma veya kanama eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bektaş, "Unutmayın: İlerleyici yutma güçlüğü önemli bir alarm bulgusudur. Erken değerlendirme, erken tanı için önemlidir" ifadelerini kullandı.