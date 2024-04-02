Reflünün çaresini açıkladı! "Bu besin midenizi tertemiz yapacak"

Bahar aylarında özellikle mide sağlığı ve reflü gibi rahatsızlıklara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Sadık Evren Abut, mide sağlığını korumak için önemli önerilerde bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 02.04.2024 15:52 PAYLAŞ ABONE OL

Baharın gelmesiyle doğanın uyanışı ve havanın ısınması, insanların ruhunu canlandırırken aynı zamanda sağlıkla ilgili bazı konuları da beraberinde getirmektedir. Özellikle mide sağlığı ve reflü gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları, bahar aylarında dikkat edilmesi gereken önemli konular arasında yer almaktadır. Bu sebeple Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Sadık Evren Abut, bahar mevsiminde mide sağlığını korumanın ve reflü hastalığıyla baş etmenin önemine dair bazı önemli bilgiler paylaştı.





"BAHAR TEMİZLİĞİ VE KİMYASALLARDAN KAÇININ"

Uzm. Dr. Sadık Evren Abut, bahar aylarında mide sağlığını korumak ve reflü hastalığıyla başa çıkmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: " Dengeli Beslenme: Bahar mevsimi, taze sebzelerin ve meyvelerin bolca tüketildiği bir dönemdir. Dengeli beslenme, lifli gıdaların tüketimi ve mide asidini artırmayan besinlerin tercih edilmesi, reflü hastalığının semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir."

Bahar mevsimi, taze sebzelerin ve meyvelerin bolca tüketildiği bir dönemdir. Dengeli beslenme, lifli gıdaların tüketimi ve mide asidini artırmayan besinlerin tercih edilmesi, reflü hastalığının semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir." Bahar Temizliği ve Kimyasallardan Kaçınma: Baharın gelmesiyle evlerde yapılan temizliklerde kullanılan kimyasal maddeler, mide sağlığını ve reflü semptomlarını olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple, temizlik esnasında koruyucu ekipman kullanmak ve doğal temizlik ürünlerini tercih etmek önemlidir.

Baharın gelmesiyle evlerde yapılan temizliklerde kullanılan kimyasal maddeler, mide sağlığını ve reflü semptomlarını olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple, temizlik esnasında koruyucu ekipman kullanmak ve doğal temizlik ürünlerini tercih etmek önemlidir. Stres Yönetimi: Bahar aylarında artan aktiviteler, iş yoğunluğu ve sosyal etkinlikler stresi beraberinde getirebilir. Stres, reflü semptomlarını tetikleyebilir. Bu nedenle, stres yönetimi tekniklerini kullanarak rahatlamak ve stresten kaçınmak önemlidir.

Bahar aylarında artan aktiviteler, iş yoğunluğu ve sosyal etkinlikler stresi beraberinde getirebilir. Stres, reflü semptomlarını tetikleyebilir. Bu nedenle, stres yönetimi tekniklerini kullanarak rahatlamak ve stresten kaçınmak önemlidir. Düzenli Egzersiz: Bahar mevsimi, açık havada yapılan spor ve egzersizler için ideal bir zamanı sunar. Düzenli egzersiz yapmak, kilo kontrolüne yardımcı olur ve reflü semptomlarını azaltabilir.

Bahar mevsimi, açık havada yapılan spor ve egzersizler için ideal bir zamanı sunar. Düzenli egzersiz yapmak, kilo kontrolüne yardımcı olur ve reflü semptomlarını azaltabilir. Uyku Düzeni: Bahar aylarında günlerin uzamasıyla uyku düzeni değişebilir. Yeterli ve düzenli uyku, reflü hastalığının semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu sebeple, uyku düzenine dikkat etmek önemlidir."