Risk grubundakiler bu durumlarda dışarı çıkmamalı! En önemli kriter...

Alerji, polip, septum deviasyonu veya sinüzit varsa bu dönemde ağızdan nefes alarak daha kötü bir durumla karşılaşılabilir. Giren havadaki öncelikle büyük partiküller burun kılları tarafından tutulur. Daha sonra geriye doğru gittiğinde burunda salgılanan mukus tarafından tutulur. Dışarıya veya içeriye doğru temizlenir. Ancak bunun da bir sınırı vardır. Çok aşırı kirliliklerde buna destek olmak gerekiyor."

Havadaki partiküllerin çok ince olduğu için şal ve mendillerin korumada yetersiz kaldığına dikkati çeken Rahimi, bu nedenle başka önlemler alınması gerektiğini vurguladı.