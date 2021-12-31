Romatizmal hastalıklara dikkat!

Genellikle, Romatizma veya romatizmal hastalıklar insan vücudunda eklemleri veya bağ dokusunu etkileyen kronik, sıklıkla aralıklı ağrıya neden olan durumlardan ibarettir. Romatizma belirli bir bozukluğu tanımlamaz, onun yerine aralarında "bölgesel ağrı sendromu" veya " yumuşak doku romatizması " olarak da bilinen artrit ile " eklem dışı romatizma " bulunan 200'den fazla birbirinden farklı durumu kapsar.

Yumuşak doku bozukluğu ve romatizma terimlerinin tanımları arasında birbiri ile örtüşen bir alan olduğu için bazı vakalarda bu koşulları tanımlamak üzere "yumuşak doku romatizmal bozuklukları" terimi kullanılır. Romatizmal hastalıklar terimi genel olarak bağ dokusu bozukluklarını belirtmek için kullanılır. Bu hastalıklar bireylerin eklem tendonlarını, bağlarını, kemiklerini ve kaslarını etkiler.

Romatizma hastalıklarına bazı vakalarda kas-iskelet sistemi hastalıkları denilmektedir. Bu tür hastalıkların en yaygın semptomları ve belirtileri arasında eklem ağrıları, eklemlerde hareket kaybı, eklem veya etkilenen bölgede şişme, kızarıklık, sıcaklık yani inflamasyon bulunmaktadır.