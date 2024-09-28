Saat 14:00’ten sonra ağzınıza sürmeyin! Kalbi çürütüyor...

Hareketli bir yaşam tarzının benimsenmesi gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Karaca, "Haftada toplam en az 150 dakika aerobik egzersiz (yürüme, koşma, bisiklete binme, yüzme gibi) yüksek kolesterol ve tansiyonu düşürür, damarları korur, diyabet ve kalp hastalığı riskini azaltır. Ayrıca, haftada 3 gün 30'ar dakika ağırlık ve direnç antrenmanı yapmak ise felç riskini azaltır, insülin direnci ile savaşır ve kalp damar sağlığını iyileştirir. Kalp damar sağlığını korumak için 30 yaşından sonra her birey cinsiyet fark etmeksizin bu egzersizleri hayatına eklemelidir. Aksi takdirde yılda 1 kg kas kaybı başlar ve geri döndüremeyebilirsiniz" dedi.

"İdeal vücut ağırlığında olun. Özellikle karın çevresindeki yağlanma ve aşırı kilo, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini yükselterek kalp hastalığı riskini artırır. Günde en az 7-8 saat uyuyun ve belirli bir rutin oluşturun. Her gün aynı saatte yatıp uyanmaya özen gösterin. Kaliteli bir uyku için yatmadan 30-60 dakika önce mavi ışıktan (telefon, bilgisayar, tablet, televizyon gibi) uzaklaşın, gündüz saat 14.00'dan sonra kafeinli içecek tüketmeyin, yatmadan 15 dakika önce yatak odanızı havalandırın ve oda sıcaklığınızın 16-18 derece olmasına özen gösterin."

Vücut ağırlığa ve uyku düzenine de dikkat edilmesi gerekildiği belirten Dr. Öğr. Üyesi Karaca, şunları söyledi:

'KRONİK STRES KALP HASTALIĞI RİSKİNİ ARTIRIYOR'

Kronik stresin, yüksek tansiyona ve diğer kalp hastalığı risklerini artırdığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Karaca, "Derin nefes egzersizleri, yoga, meditasyon veya keyif aldığınız hobiler gibi stres yönetimi tekniklerini uygulayın. Sosyal çevrenizi genişletin, size iyi gelen insanlarla daha çok zaman geçirin ve kahkaha atın. Araştırmalar, sosyalleşmenin yaşam ömrünü yüzde 50 uzatabileceğini bildiriyor" dedi.

'ALKOL TÜKETİMİ KARDİYAK ARİTMİYE NEDEN OLABİLİR'

Sigara ve alkolün de kalp hastalıklarına neden olabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Karaca, "Sigarayı bırakmak tansiyonu 2-8 birim, alkolü bırakmak ise tansiyonu 4 birim düşürür. Sigara, atardamarların iç yüzeyine zarar verir, kanınızdaki oksijen seviyelerini azaltır ve kan pıhtılaşması riskinizi artırır. Sigarayı, yıllarca kullandıktan sonra bırakmak bile kalp sağlığınızı büyük ölçüde iyileştirir. Sigara içen insanların hiç sigara içmeyenlere kıyasla erken ölüm riski 3 kat daha fazladır! Alkol ise kalbin bir diğer düşmanıdır. Dünya genelinde 3 milyon fazla insanın ölümüne neden olmuştur. Alkol tüketimi, felç riskini artırır, kalp kasında hasara ve kardiyak aritmiye neden olur" diye konuştu.