Sabah dinlenmeden uyanıyorsanız dikkat! Yaz sıcakları uykunuzu çalıyor

Yaz aylarında güneş tüm sıcaklığıyla tepede parlarken, tatil planları yapanlar, gezmek isteyenlerin yanında bir yandan da elini kolunu dahi kaldıramayacak duruma gelenler olabiliyor. Yazın sarı ve canlı sabahlarına yorgun uyananlar için 'uyku hijyeni' konusuna dikkat çeken Nöroloji Bölümü Uzmanı Dr. Vusal Najafaliyev, sorunun yazın yükselen hava sıcaklığında olduğuna işaret etti. Sıcak havalara karşı uyku konforunu artırmak için yapılması gerekenleri anlatan Uzm. Dr. Vusal Najafaliyev, uyku sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlayamayan kişilerde görülebilecek olumsuz durumları sıraladı. Özellikle sıcak ve nemli ortamların uykuya dalma süresini uzattığını ve derin uykuyu azalttığını ifade eden Uzm. Dr. Najafaliyev, bu dönemde poliklinik başvurularında belirgin bir artış gözlemlediklerini söyledi.





UYKU SADECE DİNLENME SÜRECİ DEĞİLDİR

Uykunun sadece bir dinlenme süreci olmadığını, beyin sağlığı ve günlük performans için hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Vusal Najafaliyev, uykusuzluğun tehlikelerine dikkat çekti. Yetersiz ve kalitesiz uykunun kişinin günlük performansını doğrudan etkileyebildiğini belirten Uzm. Dr. Vusal Najafaliyev, "Yetersiz ve kalitesiz uyku; dikkat süresinin azalmasına, öğrenme ve hafıza süreçlerinin olumsuz etkilenmesine, karar verme becerisinde bozulmaya ve reflekslerde yavaşlamaya neden olur. Bu durum iş verimliliğinde düşüşe, sosyal ilişkilerde sinirliliğe, hatta trafik ve iş kazalarında ciddi artışlara zemin hazırlayabilir. Günlük performansımızı doğrudan etkileyen yaz uykusuzluğunu bu yönüyle asla hafife almamalıyız" mesajını verdi.





KLİMANIN HAVA AKIMI DOĞRUDAN YATAĞA YÖNELTİLMEMELİ

Yaz gecelerinde serin bir uyku ortamı sağlamak için tercih edilen klima ve vantilatörlerin doğru kullanımı ile dijital ekran faktörüne değinen Uzm. Dr. Vusal Najafaliyev, "Doğru kullanıldığında bu cihazlar uyku kalitesini artırır. Ancak klimanın çok düşük sıcaklıklara ayarlanması veya hava akımının doğrudan kişinin üzerine gelmesi kas ağrılarına ve boğaz kuruluğuna yol açar. İdeal olan, oda sıcaklığının yaklaşık 22-24 derece arasında tutulması, cihazın düzenli bakımının yapılması ve hava akımının doğrudan yatağa yöneltilmemesidir. Ayrıca ekranlardan yayılan mavi ışık melatonin salgısını baskıladığı için yatmadan en az bir saat önce telefon ve tablet kullanımı sınırlandırılmalıdır" diye konuştu.





HORLAMA VE NEFES DURMASI VARSA UZMANA BAŞVURULMALI

Çocuklar, yaşlılar ve nörolojik hastalığı bulunan bireylerde vücut ısısını düzenleme mekanizmalarının daha hassas olduğunu ve bu grupların daha fazla risk altında olduğunu belirten Uzm. Dr. Vusal Najafaliyev, hangi klinik durumlarda hekime başvurulması gerektiği konusunda da bilgi verdi. Uzm. Dr. Vusal Najafaliyev, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok sıcak gecelerde zaman zaman uyanmak veya hafif terlemek normal kabul edilebilir. Ancak uyku sorunları birkaç haftadan uzun sürüyor, sık tekrarlıyor veya günlük yaşamı belirgin şekilde etkiliyorsa alarm zilleri çalıyor demektir. Özellikle yüksek sesle horlama, uykuda nefes durması, sabah baş ağrısı ve gündüz istemsiz uyuklama gibi belirtiler varsa, altta yatan nedenlerin araştırılması için mutlaka bir nöroloji uzmanı değerlendirmesi gereklidir."