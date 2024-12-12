Sabahları yorgun uyananlara deva oluyor! Kansızlığı bitiren en etkili besin...

Diyetisyen Öykü Kaçar Giriş Tarihi: 12.12.2024 14:28 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:29 PAYLAŞ ABONE OL

DEMİR EKSİKLİĞİ İÇİN KAN YAPICI BESLENME ÖNERİLERİ Hiç yorgunluğunuzun bitmek bilmediği, sabah uyandığınızda bile kendinizi enerjisiz hissettiğiniz oldu mu? Belki de bunun sebebi sandığınız gibi yoğun bir iş temposu ya da yetersiz uyku değil, vücudunuzdaki demir seviyesinin düşük olmasıdır. Demir, kanımızın olmazsa olmazı; oksijenin hücrelerimize taşınmasında görev alan hemoglobin üretimi için hayati bir mineral. Bugün sizlerle, bilimsel temellere dayanan ve hayatınıza kolayca dahil edebileceğiniz kan yapıcı beslenme önerilerini paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım!

DEMİR EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ VE ETKİLERİ Demir eksikliği, vücutta yeterli demir depolanamaması veya alınan demirin yeterince emilememesi sonucu ortaya çıkar. Kadınlarda regl dönemleri, hamilelik ya da emzirme gibi durumlar, demir ihtiyacını artırırken; vejetaryen ya da vegan beslenme tercihleri de yeterli heme demir alınmasını zorlaştırabilir. Bunun yanı sıra, bağırsak problemleri ya da aşırı çay-kahve tüketimi gibi faktörler de demir emilimini azaltır. Eksikliğin en yaygın belirtileri arasında şunlar bulunur: Kronik yorgunluk Solgun cilt Nefes darlığı Saç dökülmesi Tırnak kırılmaları