Sabahları yorgun uyanmanın asıl nedeni! Özellikle o kişilerde görülüyor...

Sabahları hiç uyumamış veya dinlenmemiş gibi uyanmanın çoğu zaman fibromiyaljiye işaret edebileceğini belirten Romatoloji Uzmanı Dr. Ayda Ünlüer, bu rahatsızlığın bir tedavisi olmadığının da altını çizdi. Özellikle çok çalışan ve stres altındaki kadınlarda görüldüğünü söyleyen Ünlüer, rahatsızlığın etkilerini azaltmak adına neler yapılabileceğini de anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 26.05.2023 11:52 PAYLAŞ ABONE OL

Romatoloji Uzmanı Dr. Ayda Ünlüer, çevrelerinde "hastalık hastası" olarak görülen bu kişilerde tarif edilen, tüm vücutta ağrı ve yorgunluğa, keyifsizliğe yol açan "fibromiyalji" hastalığıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Dr. Ünlüer, dinmek bilmeyen çeşitli kas ağrıları, uykusuzluk, uyku alındığında bile hissedilen halsizlik, bağırsak sorunları, migren, bazen de bu fiziksel şikayetlere eşlik eden depresyon hali olarak kendini gösteren fibromiyaljinin daha çok kadınlarda görüldüğünü söyledi.



Fibromiyaljinin romatizmal veya iltihaplı bir hastalık olmadığına değinen Dr. Ünlüer, hastalığın uyku düzeninde problemlere ve bilişsel işlev sorunlarına yol açan kronik, yani süreğen olduğunu ifade etti. Hastalığın bir nedeni ve bununla birlikte tam anlamıyla bir tedavisi olmadığının, başka hastalıklarla karıştırıldığının altını çizen Dr. Ünlüer "Kas romatizması deniliyor ama romatizmal bir hastalık değil, iltihaplı bir hastalık da değil. Nedeni hala tam olarak bilinmiyor. Ancak müthiş bir ağrıyla kendini hissettiriyor. Örneğin ağır romatizma hastaları bile yaygın vücut ağrısından şikayet etmezken fibromiyalji hastaları her yerlerinin ağrıdığından yakınıyorlar. Genellikle doktora anlatırken 'Dayak yemiş gibiyim. Her yerim ağrıyor' diye anlatıyorlar. Hatta bu nedenle pek çok farklı kliniğe başvuruyorlar, yani doktor doktor dolaşıyorlar" dedi.