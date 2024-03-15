Sabri Ülker Vakfı'ndan sağlıklı ve dinç bir şekilde Ramazan ayı geçirmenin ipuçları

Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için, öncelikle bağışıklığınızın güçlü olması gerekmektedir. Bu nedenle, gün içerisinde sahur ve iftar olmak üzere ikiye düşen ana öğünlerde tüketilen gıdaların yeterli vitamin ve mineral alımını sağlayacak içerikte olması gerekiyor. Bağışıklı güçlendiren besinlerin yanı sıra, Ramazan ayında uyku düzeni de bir hayli önemli. Bahsedeceğimiz 5 ipucu sayesinde Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmeniz mümkün...

Giriş Tarihi: 15.03.2024 13:15 PAYLAŞ ABONE OL

Herhangi bir sağlık problemi olmayan kişiler için, Ramazan ayında oruç tutmak, genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Ancak bu dönem boyunca beslenme ve uyku düzenine dikkat etmemek bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Sağlıklı bir Ramazan geçirmek için bol meyve, sebze, tam tahıllar, bitkisel-hayvansal proteinler ve sağlıklı yağlar içeren dengeli beslenme şeklinin benimsenmesi ve uyku ihtiyacının giderilmesi gerektiğini belirten Sabri Ülker Vakfı Uzmanları, bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.





ÖĞÜNLER ÇEŞİTLENDİRİLMELİ VE TEKDÜZE BESLENMEKTEN KAÇINILMALI Ramazan ayında sahur ve iftar olmak üzere iki ana öğüne düşen beslenmede, öğünleri çeşitlendirmek ve tekdüzelikten kaçınmak gerekiyor. Bu noktada, özellikle iftar başlangıcında güçlü bir lif kaynağı olan hurma tercih edilebilirken vücudun ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin temini için tabağa bol miktarda sebze de eklenmesi önem teşkil ediyor. Bunun yanı sıra, enerji ve lif kaynağı tam tahılları da unutmamak gerekiyor. Izgara veya fırınlanmış yağsız et, derisiz tavuk, balık veya kuru baklagiller ise protein kaynağı olarak ana öğünde yer alabilir. Genel olarak, yağ veya şeker oranı yüksek kızarmış gıdalardan kaçının. Kızartma yerine buharda pişirme, az yağda tavada pişirme ve fırınlama gibi diğer sağlıklı pişirme yöntemleri kullanılabilir.