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Saç dökülmesini mevsime bağlayıp geçmeyin! Bu belirtiler varsa dikkat

Sonbahar aylarında saç dökülmesinin artması birçok kişiyi endişelendiriyor. Mevsim geçişlerinde geçici olarak artabilen saç dökülmesi, her zaman mevsim değişikliğinden kaynaklanmayabiliyor. Demir eksikliği, stres, hormonal değişiklikler ve bazı sağlık sorunları da saç kaybına yol açabiliyor. Peki, sonbaharda artan saç dökülmesi ne zaman ciddiye alınmalı ve hangi belirtiler göz ardı edilmemeli?

İHA Giriş Tarihi: 15.10.2026 14:50 PAYLAŞ ABONE OL

Sonbahar aylarında saç dökülmesinde artış yaşanması birçok kişinin endişelenmesine neden oluyor. Mevsim geçişlerinde saç dökülmesinin bazı kişilerde geçici olarak artabildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, her saç dökülmesinin mevsimsel nedenlere bağlanmaması gerektiğini ifade etti. Özsaraç, dökülmenin uzun sürmesi, saçlarda belirgin seyrelme oluşması veya bölgesel açıklıkların ortaya çıkması durumunda dermatoloji uzmanına başvurulmasının önemini vurguladı.





"HER SAÇ DÖKÜLMESİ MEVSİM GEÇİŞİNDEN KAYNAKLANMAZ"

Saçların doğal bir büyüme ve dinlenme döngüsüne sahip olduğunu belirten Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, bu döngüde meydana gelen değişikliklerin saç dökülmesine neden olabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, "Mevsim geçişlerinde bazı kişiler saç dökülmesinde geçici bir artış fark edebilir. Ancak saç dökülmesinin nedeni yalnızca mevsim değişikliği olmayabilir. Demir eksikliği, tiroit hastalıkları, yetersiz beslenme, yoğun stres, hormonal değişiklikler ve bazı ilaçlar da saç dökülmesine yol açabilir. Bu nedenle dökülmenin nedeninin doğru belirlenmesi gerekir" dedi.