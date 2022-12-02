Sadece bağırsakları değil tüm vücudu iyileştiriyor! Sindiriminizdeki tüm sorunları çözecek 5 adım

BAĞIRSAK-UYKU İLİŞKİSİ Diyet, kilo ve vücudun genel işleyişi gibi uygun bir uyku düzeyi, bağırsak sağlığınız için büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle özellikle sindirim sorunlarınızı çözmek için uyku sisteminize dikkat etmeniz gerekiyor. Beslenme uzmanı, "bağırsak-uyku ilişkisinin" her zaman en önemli noktalardan biri olduğunu altını çiziyor.

YEMEĞİNİZİ ÇİĞNEMEYİ ATLAMAYIN Loveneet Batra'ya göre; yalnızca sofrada birlikte vakit geçirmenin dışında aynı zamanda besinleri daha uzun süre çiğneyerek yutmak, sindirim sürecini daha hızlı şekilde başlatmanıza yardımcı oluyor. Besinlerin sindiriminde ağız içerisinde besinlerin parçalandığı süreç uzadıkça bağırsaklarınız da bu konuda daha rahat bir sindirim süreci izleyecektir.