Sadece bağırsakları değil tüm vücudu iyileştiriyor! Sindiriminizdeki tüm sorunları çözecek 5 adım

Bağırsak sağlığını nasıl kontrol altında tutabileceğinizle ilgili Beslenme Uzmanı Loveneet Batra büyük bir önem taşıyor. Sağlık uzmanı, bağırsaklar hakkında önemli bilgiler vererek bağırsak sağlığınızı korumanın 5 yolunu paylaştı.
İŞLENMİŞ GIDA TÜKETİMİ KESİLMELİ
İşlenmiş gıdalar, bağırsakların iç yüzeyini bozarak şiddetli semptomlar ortaya çıkabilir. Düşük lif içeriğine sahip olan bu besinler, aynı zamanda kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesinden sorumludur. Yüksek trans yağ seviyesi ise; bağırsak iltihabını artırır.
PREBİYOTİK TÜKETİMİNİ ARTIRIN
Prebiyotikler, bağırsakları sağlıklı bakterilerle besleyen maddelerdir. Ayrıca sindirim, bağışıklık ve vitamin emilimi için gereklidirler. Loveneet Batra, soğan, sarımsak, baklagiller, muz ve kuşkonmaz tüketiminin prebiyotikler yönünden oldukça zengindir.
BAĞIRSAK-UYKU İLİŞKİSİ
Diyet, kilo ve vücudun genel işleyişi gibi uygun bir uyku düzeyi, bağırsak sağlığınız için büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle özellikle sindirim sorunlarınızı çözmek için uyku sisteminize dikkat etmeniz gerekiyor. Beslenme uzmanı, "bağırsak-uyku ilişkisinin" her zaman en önemli noktalardan biri olduğunu altını çiziyor.
YEMEĞİNİZİ ÇİĞNEMEYİ ATLAMAYIN
Loveneet Batra'ya göre; yalnızca sofrada birlikte vakit geçirmenin dışında aynı zamanda besinleri daha uzun süre çiğneyerek yutmak, sindirim sürecini daha hızlı şekilde başlatmanıza yardımcı oluyor. Besinlerin sindiriminde ağız içerisinde besinlerin parçalandığı süreç uzadıkça bağırsaklarınız da bu konuda daha rahat bir sindirim süreci izleyecektir.
ZİHNİNİZİ RAHATLATMAYI UNUTMAYIN
Beslenme uzmanı, bağırsaklarınızdaki sindirimin iyileşmesi için zihnin de önemi üzerinde duruyor. Yoğun stres, depresyon gibi etkenler, sindirim sisteminizde bozulmalara yol açabilir. Psikolojik olarak rahatladığınız bir yaşam, aynı zamanda sindirim sisteminizde de düzelmeleri görebileceğiniz bir süreci beraberinde getirecektir.