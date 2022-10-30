Sadece balon şişirmek istemişti! 12 yaşında çocuğun birkaç saniyede beyni ve akciğerleri çöktü

Ne kadar saf helyum içinize çekerseniz, vücudunuz o kadar uzun süre oksijensiz kalır. Saf helyumda nefes almak, sadece birkaç dakika içinde boğularak ölüme neden olabilir. Acil Tıpta Vaka Raporlarında yayınlanan raporda, "yüksek basınçlı gaz tüpünden" helyum gazını "tek bir nefes" aldıktan sonra hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki bir kız çocuğu anlatılıyor.
BASİT GÖRÜNEBİLİR FAKAT ÇOK RİSKLİ
Bir balondan tek bir helyum nefesi solumak, istenen, sesi değiştiren etkiye sahip olacaktır. Fakat bunun sonucunda baş dönmesine ve daha birçok sağlık sorununa neden olabilir. Aynı zamanda mide bulantısı, sersemlik, baygınlığa da yol açacaktır.
Bir balondan helyum solumak büyük sağlık sorunlarına yol açmaz ya da sizi öldürmez gibi düşünebilirsiniz ancak bu imkansız değildir. Bazı insanların, özellikle de küçük çocukların, bir balondan helyum soluduktan sonra boğularak öldüklerine dair birçok haber bulunuyor.
GÖRME BOZUKLUKLARI ŞİKAYETİ VARDI
Bir kız "helyumu soluduktan birkaç saniye sonra" öksürmeye başladı ve sonra birkaç dakika kendinden geçti. Rapor şunları söylüyor "Uyandığında hastanın yönünü şaşırmış ve baş ağrısı, göğüs ağrısı, görme bozuklukları ve güçsüzlük şikayeti vardı."
FELCE NEDEN OLUYOR
Durum o kadar kötüydü ki kız "sağ taraftaki zayıflık nedeniyle" yürüyemedi bile. Küçük kız yakındaki bir acil servise götürüldü ve burada kendisine farklı testler yapıldı. Tehlikeli bir serebral arteriyel gaz embolisinden muzdarip olduğu ortaya çıktı. Bu, beyni besleyen kanın gaz kabarcıkları tarafından bozulup, felce neden olduğu açıkladı.
AKCİĞERLERİ MAHVEDİYOR
Serebral arteriyel gaz embolisi, basınçlı hava soluyan tüplü dalgıçların önde gelen ölüm nedenidir. Doktorlar, helyumun akciğere o kadar çok girdiği için pnömotoraks olarak bilinen çökmüş bir akciğerden de muzdarip olduğunu buldular.
ÇOK TEHLİKELİ
Üç günlük tedaviden sonra, beynin MRI ve MRA taramaları, akciğerinin normale döndüğünü gösterdi. Ancak vaka çalışmasının yazarları, kızın ne kadar şanslı olduğuna dikkat çekti. "Hızlı teşhisinin" sağlık merkezi ile hiperbarik tesis ve zehir kontrolü arasındaki "yakın koordinasyona" bağlı olduğunu açıkladılar. Basınç bu durumda bir risk unsuru eklese de, bir balondan helyum solumak çok tehlikelidir.
BOĞULARAK ÖLENLER VAR
Helyum soluduğunuzda oksijenin yerini alır. Bu, vücudunuzun, vücudunuzdaki her aktivite için hayati önem taşıyan oksijen değil, yalnızca helyum aldığı anlamına gelir.
Bir balondan helyum soluduktan sonra boğularak ölen çocukların yıllardır raporları var. Gaz embolileri çoğunlukla tüplü dalışla ilişkilendirilse de, helyum soluyan bir çocuk görürseniz hemen engelleyin.
NHS'ye göre, bunlar gaz embolizminin belirtileridir: