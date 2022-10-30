Sadece balon şişirmek istemişti! 12 yaşında çocuğun birkaç saniyede beyni ve akciğerleri çöktü

GÖRME BOZUKLUKLARI ŞİKAYETİ VARDI Bir kız "helyumu soluduktan birkaç saniye sonra" öksürmeye başladı ve sonra birkaç dakika kendinden geçti. Rapor şunları söylüyor "Uyandığında hastanın yönünü şaşırmış ve baş ağrısı, göğüs ağrısı, görme bozuklukları ve güçsüzlük şikayeti vardı."

FELCE NEDEN OLUYOR Durum o kadar kötüydü ki kız "sağ taraftaki zayıflık nedeniyle" yürüyemedi bile. Küçük kız yakındaki bir acil servise götürüldü ve burada kendisine farklı testler yapıldı. Tehlikeli bir serebral arteriyel gaz embolisinden muzdarip olduğu ortaya çıktı. Bu, beyni besleyen kanın gaz kabarcıkları tarafından bozulup, felce neden olduğu açıkladı.