Sadece bir çay kaşığıyla insülin direncini bitiriyor! Diyabetin doğal şifası...

Pul biber, karabiber, kekik, çok sık kullandığımız, vazgeçemediğimiz baharatlar. Ancak sofralarımıza daha az konuk olan baharatların da sağlığımıza oldukça faydalı etkileri bulunuyor. Bu nedenle bu sağlık deposu baharatlara bir şans vermenizi öneriyorum.

SELAHATTİN DÖNMEZ Giriş Tarihi: 23.09.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 09:41 PAYLAŞ ABONE OL

Yemeklere lezzet katarken sağlık açısından birçok faydayı beraberinde getiren baharatlar, sofralarımızın vazgeçilmezleri... Eski çağlardan itibaren şifa niyetine kullanılan baharatlar; günümüzde de birçok hastalığa karşı koruyucu etki gösterebiliyor veya hastalık semptomlarının azaltılmasında destekleyici rol oynayabiliyor.





SUMAK: Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere yemeklere ekşi lezzet vermesi açısından tane sumak olarak veya sıcak suda bekletilerek elde edilen ekşi tattaki su olarak yemeklerde kullanılıyor. Kokuyu azaltıcı etkisi nedeniyle soğan salatalarında çok yaygın olarak kullanılan sumak, her türlü salatada ve bazı yemeklerin, mezelerin içerisinde sıklıkla yer alıyor. Yemeklere kendine özgü hoş bir lezzet vermesinin yanı sıra sağlık açısından da oldukça faydalı bir baharattır. Birçok baharat türünden çok daha güçlü bir antioksidan olan sumak, kandaki kolesterol ve trigliserit düzeylerini azaltmaya destek olarak koroner arter hastalıklarından korunmaya yardımcı olur. Yapılan çok değerli bir çalışmada bireylere toz sumaktan hazırlanan kapsüller verilmiş ve sumağın kan glikoz ve HbA1c düzeylerini düşürdüğü dolayısıyla anti diyabetik etki gösterdiği kanıtlanmıştır. Ayrıca sumağın antifungal ve antibakteriyel etki göstererek enfeksiyon hastalıklarının giderilmesine katkı sağladığı bilimsel çalışmalarla desteklenmiştir. Diüretik özelliği de olan sumak, idrar yolu enfeksiyonlarından korunmaya yardımcı olurken yüksek tansiyonun düşürülmesini de sağlar.