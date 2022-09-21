Sadece bir parçası bile karaciğeri yeniliyor! Her kahvaltıda mutlaka tüketin

Karaciğer sağlığına özen göstermek ve karaciğerdeki yağlanma oranını azaltmak isterseniz, yaşam tarzınızı büyük oranda değiştirmeniz gerekebilir. Beslenme Uzmanı Trista Best, yağlanmış bir karaciğeri bazı yiyeceklerin tüketimini tamamen bırakmak gerektiğini, bazılarının ise beslenme sistemine eklenmesi gerektiğini belirtti. Üstelik kahvaltıda yapacağınız yalnızca birkaç değişiklik ile karaciğerinizde önemli bir yenilenme yaşayabilirsiniz. İşte o alternatif kahvaltı listesi…
KAHVALTIDA TAM TAHIL TÜKETİN
Best, kahvaltınıza rafine karbonhidratlar (beyaz ekmek vs.) yerine, daha fazla kepekli ekmek gibi tam tahıllı karbonhidratları eklemeniz gerektiğini belirtiyor. Bu alışkanlık, lif alımını artırabilir. Ayrıca rafine karbonhidratlarda bulunan yağlanma ve iltihaplanma oranını artırmayı tetikleyebilecek bileşiklerden de uzak durmanızı sağlar.
Düzenli olarak ilave şeker tüketimi de daha fazla karaciğer yağlanmasına sebep olabilir. Journal of Hepatology'de yayınlanan bir çalışmaya göre; "az miktarda" bile ilave şekerin yağ üretimini neredeyse ikiye katladığını gösteriyor.
Sabahları canınızın tatlı istemesi durumunda Best, hamur işleri yerine meyveyi tercih etmeniz gerektiğini belirtiyor.
İŞLENMİŞ ET TÜKETİMİNİ BIRAKIN
Beslenme Uzmanı Toby Amidor ise; yağlanmış karaciğerin, LDL (kötü kolesterol) oranı yüksek seviyelerde, kilolu ve obez kişilerde ortaya çıkma riskinin çok daha fazla olduğunu belirtiyor.
Mevcut ateroskleroz raporlarına göre; düzenli işlenmiş et tüketiminin daha yüksek kolesterol ve diğer kalp sorunlarıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu.
Amidor, sucuk, pastırma, sosis gibi işlenmiş etlerin, damarları tıkayan doymuş yağ ve kalorilerde daha yüksek olduğunu belirtti. Bu nedenle kahvaltıda daha fazla meyve ve sebze yemeyi öneren Amidor, çok nadiren işlenmiş et yemeniz gerektiğini belirtiyor.
DENGELİ BİR KAHVALTI TABAĞI OLUŞTURUN
Amidor, obez ve fazla kilolu olmanın karaciğer yağlanması için önemli bir risk faktörü olduğunu belirtiyor. Bundan kaçınmak için ise kahvaltı tabağını dengelemenin önemli bir yöntem olabileceğinin altını çiziyor.
Johns Hopkins Medicine, kilo vermenin karaciğerinizdeki yağın azalmasına yardımcı olabileceğini vurguluyor. Dengeli bir kahvaltı yapmak, kilo verme hedeflerinizi sürdürürken güne başlamanın harika bir yolu olabilir .
Amidor, tabağınızın yarısının meyve ve sebzelrerden, dörtte birinin tam tahıllı besinlerden, dörtte birinin ise protein (yumurta, peynir, süt, yoğurt vb.) olması gerektiğini belirtti.