Sadece bir parçası bile karaciğeri yeniliyor! Her kahvaltıda mutlaka tüketin

Karaciğer sağlığına özen göstermek ve karaciğerdeki yağlanma oranını azaltmak isterseniz, yaşam tarzınızı büyük oranda değiştirmeniz gerekebilir. Beslenme Uzmanı Trista Best, yağlanmış bir karaciğeri bazı yiyeceklerin tüketimini tamamen bırakmak gerektiğini, bazılarının ise beslenme sistemine eklenmesi gerektiğini belirtti. Üstelik kahvaltıda yapacağınız yalnızca birkaç değişiklik ile karaciğerinizde önemli bir yenilenme yaşayabilirsiniz. İşte o alternatif kahvaltı listesi…

KAHVALTIDA TAM TAHIL TÜKETİN

Best, kahvaltınıza rafine karbonhidratlar (beyaz ekmek vs.) yerine, daha fazla kepekli ekmek gibi tam tahıllı karbonhidratları eklemeniz gerektiğini belirtiyor. Bu alışkanlık, lif alımını artırabilir. Ayrıca rafine karbonhidratlarda bulunan yağlanma ve iltihaplanma oranını artırmayı tetikleyebilecek bileşiklerden de uzak durmanızı sağlar.

Düzenli olarak ilave şeker tüketimi de daha fazla karaciğer yağlanmasına sebep olabilir. Journal of Hepatology'de yayınlanan bir çalışmaya göre; "az miktarda" bile ilave şekerin yağ üretimini neredeyse ikiye katladığını gösteriyor.

Sabahları canınızın tatlı istemesi durumunda Best, hamur işleri yerine meyveyi tercih etmeniz gerektiğini belirtiyor.