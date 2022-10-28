Sadece yüksek tansiyona değil kansere de neden oluyor! Her gün kaşık kaşık tüketiyoruz dikkat

Yüksek tansiyona sahip olmak , vücudun geri kalanına kan pompalamak için kalbin çok daha fazla çalışması gerektiği anlamına gelir. Bu durum, sol alt kalp odacığının kalınlaşmasına neden olabilir ve bu da kişinin kalp krizi veya ani kalp ölümü riskini artırır. Tuz, yüksek tansiyonun en büyük nedenlerinden biridir ve bu da dünya çapında kardiyovasküler riski artırır.

Tuz, kan basıncını artıran ana faktördür. Bu nedenle her yıl birçok felç ve kalp krizinden sorumludur. Yayınlanan, bir raporda, kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi söz konusu olduğunda, tuzun azaltılmasının en büyük öncelik olduğu bildirildi.

Ayrıca, kardiyovasküler hastalıklardan ölümleri daha da azaltmak için insanların 2025 yılına kadar günde yaklaşık 3 gr tuz tüketimini hedeflemesi gerektiğini vurguladı.National Library of Medicine'de yayınlanan bir çalışmada, tuz tüketiminin kardiyovasküler ve diğer etkileri araştırıldı.

Çalışma, günde 5 gr daha yüksek tuz alımı (2000 mg sodyum), toplam kardiyovasküler hastalık riskinin %17 daha fazla ve felç riskinin ise %23 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu ispatladı.