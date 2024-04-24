Sağılan Anne Sütü Kaç Cc Verilmeli? Her Sağımda İki Memeden Kaç Cc Süt Gelir ve Bebeğe Ne Kadarı Verilir?

Bebeklerde sağlıklı büyüme için anne sütü alınması çok önemlidir. Annenin çalışma durumu ya da iş yoğunluğu gibi nedenler, anne sütünün sağılarak bebeğe verilmesini gerektirebilir. Sağılan sütün de ne ölçüde bebeğe verileceğinin bilinmesi uygun olacaktır. Anne sütü bebeğin sağlığı açısından hayati öneme haizdir. Sağılan anne sütü kaç cc verilmeli, bir sağımda kaç cc süt gelir ve bu sütün ne kadarı bebeğe verilir soruları önem arz eder.

Sağılan Anne Sütü Kaç Cc Verilmeli?

Bebeğe düzenli olarak anne sütü verilmesi çok önemlidir. Fakat annenin çalışma şartları gibi durumlar bebeğe fiilen anne sütü verilmesine engel olabilir. Bu durumda anne, sütünü sağarak bebeğe verilmesini sağlayabilir. Ayrıca annenin meme başlarının çok küçük olması halinde de bebek direkt olarak anneden süt alamaz.

Anne sütünün sağılabilmesi için satılan özel aparatlar vardır. Bu aparatlardan istifade ile anne sütü pratik şekilde sağılabilir. Sağılan anne sütü, bebeğin beslenme zamanlarında bebeğe verilebilir. Yeni doğan bebekler 3 saatte 1 olmak üzere beslenmelidir. Bebek her öğünde ortalama 60 ml anne sütü almalıdır. Sağılan sütün bebeğe verilmesinde de bu prensip göz önünde bulundurulmalıdır.

Bir Sağımda Kaç Cc Süt Gelir?

Anneden her süt sağımında 100 ml üzerinde süt gelir. Sağılan süt biberon ya da hava almayacak kaplara konularak muhafaza edilebilir. Anneden gelecek olan sütün miktarı annenin fizyolojisine ve beslenme alışkanlıklarına göre değişir. Bebeğin günlük anne sütü ihtiyacı giderek artacaktır. Süt sağımında aşağıdaki anne sütü ihtiyacına dikkat edilmelidir.

1 günlük bebek: 7 ml

2 günlük bebek: 16 ml

3 günlük bebek: 40 ml

4 günlük bebek: 60 ml

7 günlük bebek: 60 ml

1 aylık bebek 60-90 ml

6 hafta 4 ay arası bebek: 120-180 ml

Sağlıklı bir bebeğin günde 5-6 kez idrarını, 1-2 kez de kakasını yapması gerekir. Bebeğin aldığı besin miktarının yeterli olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz.