Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sigara kullananlara kritik uyarı: Her yıl 100 binden fazla can alıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık, insanın en büyük zenginliğidir. Bu zenginliği korumak, yalnızca hastalıkları tedavi etmekle değil, hastalıklara yol açan riskleri henüz ortaya çıkmadan önlemekle mümkündür. Bu anlayışla, toplum sağlığını tehdit eden alışkanlıklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

Memişoğlu, Zonguldak'ta Alaplı Devlet Hastanesi ve Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son çeyrek asırda sağlıkta büyük gelişimlere imza attıklarını söyledi.

Zonguldak'ta da bu gelişimin önemli eserlerini hayata geçirdiklerini, 2002'den bugüne 400'er yataklı Atatürk ve Ereğli Devlet hastaneleri başta olmak üzere 15 yeni hastane ve 17 yeni sağlık merkezi inşa ettiklerini anlatan Memişoğlu, Zonguldak'ta toplam yatak kapasitesini 2 bin 335'e çıkardıklarını, sadece son 2 yılda şehre 680'den fazla hekim ve 163 yeni sağlık personeli kazandırdıklarını belirtti.

Bakan Memişoğlu, Zonguldak'ta tüm branşlarda eksiksiz hizmet verdiklerini, ileri teknoloji tanı ve tedavi uygulamalarını kentte başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

- "SAĞLIKLI YAŞAM HAYATIN İÇİNDE BAŞLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, vatandaşların desteğiyle kente ve Türkiye'ye yeni eserler kazandırdıklarına değinen Memişoğlu, Zonguldak Merkez, Kozlu, Çaycuma, Alaplı ve Ereğli ilçelerinde aile sağlığı merkezlerinden 112 Acil Sağlık istasyonlarına kadar 7 yeni sağlık tesisi inşasının sürdüğünü söyledi.

Memişoğlu, Zonguldak merkezde 150 yataklı, Kilimli ilçesinde ise 25 yataklı hastane yatırımlarının sürdüğünü, diğer yatırımlarla tüm çalışmalar tamamlandığında kente 15 yeni sağlık tesisi daha kazandıracaklarını bildirdi.

"Sağlıklı yaşam hayatın içinde başlar." diyen Memişoğlu, fazla kilo, hareketsizlik ve tütün bağımlılığıyla mücadelede herkese görev düştüğünü, hareketin günlük hayatın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Memişoğlu, "Kendi sağlığımıza sahip çıkarken çocuklarımıza da doğru alışkanlıklar kazandırmalıyız. Sağlık, insanın en büyük zenginliğidir. Bu zenginliği korumak, yalnızca hastalıkları tedavi etmekle değil, hastalıklara yol açan riskleri henüz ortaya çıkmadan önlemekle mümkündür. Bu anlayışla, toplum sağlığını tehdit eden alışkanlıklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz." diye konuştu.

- "TÜTÜNLE MÜCADELE, HEPİMİZİN MESELESİDİR"

Tütünle mücadelenin sadece sigara kullananların değil, herkesin meselesi olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü tütün her yıl 100 binden fazla insanımızın hayatına mal oluyor. Bugün Türkiye ne yazık ki sigara içme oranında dünya genelinde ikinci sırada yer alıyor. Ülkemizde maalesef her 3 kişiden 1'i, nüfusumuzun yüzde 33'ü tütün kullanıyor. Erkeklerde akciğer kanseri görülme sıklığında dünyada ne yazık ki ilk sıradayız. Bir başka önemli mesele de çocuklarımızın sigarayla tanışma yaşı. Türkiye'de tütün kullananların yarısından fazlası bu alışkanlığa 18 yaşından önce başlamış. Sigara içen 13-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 73,3'ü yaş doğrulaması yapmadan sigara alabiliyor. Bugün bir de elektronik sigara ve puff gibi yeni ürünlerle maalesef karşı karşıyayız. Bunlar farklı isimlerle, farklı ambalajlarla gençlerimize sunuluyor. Daha az zararlı olduğu söyleniyor ancak bu ürünlerin de ciddi sağlık riskleri taşıdığını özellikle belirtmek istiyorum. Hiçbirini masum bir alışkanlık gibi görmemeliyiz. Biz çocuklarımızı bu tehlikeden korumak istiyoruz. Bunun için tütün satışında elektronik yaş doğrulama sisteminin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum."

Memişoğlu, Yeşilayın bir araştırmasına göre, vatandaşların yüzde 90'ının bu sistemi desteklediğini, sigara kullananların yüzde 80'inin de bu illetten kurtulmak istediğini kaydetti.

Tütünün hayat kalitesini düşürdüğüne, başta kanser ve kalp krizi olmak üzere hayati risk taşıyan pek çok hastalığa yakalanma ihtimalini artırdığına işaret eden Memişoğlu, "Bazen 'Bana bir şey olmaz' deniliyor. Bazen de 'Ben bunu bir gün bırakacağım' denilerek erteleniyor. Buradan açıkça söylüyorum, iş işten geçtikten sonra 'eyvahın' karı yok. Bugün ülkemizin dört bir yanında 1910 Sigara Bırakma Polikliniğimizle hizmet veriyoruz. MHRS üzerinden çevrim içi poliklinik hizmeti sunuyoruz. Hekimlerimizin uygun gördüğü vatandaşlarımıza sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçları ücretsiz olarak sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Memişoğlu, sosyal güvencesi olsun ya da olmasın, bu bağımlılıktan kurtulmak isteyen her bir vatandaşın sonuna kadar yanında olduklarını dile getirerek, dünyada sigara bırakma hizmetlerini tamamen ücretsiz olarak sunan nadir ülkelerden biri olduklarını vurguladı.

Haftanın 7 günü hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nın da vatandaşlara rehberlik ve takip desteği sunduğunu, sigarayı bırakmak isteyenlerin Sigara Bırakma Polikliniklerine başvurabileceğini ya da ALO 171'i arayabileceğini belirten Memişoğlu, ilaç desteği ve uzmanların rehberliğiyle bu süreci birlikte yürütebileceklerini söyledi.

Memişoğlu, tütünle mücadelenin sadece devletin, sadece Sağlık Bakanlığının mücadelesi olmadığını, bunun toplum olarak herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, aileler, eğitimciler, sivil toplum kuruluşları ve esnafla topyekun hareket etmeleri gerektiğini, çocukları korumanın, bu toplumun ortak vicdanının gereği olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 2024 yılında 150 milyar adet bandrollü sigaranın satıldığını aktaran Memişoğlu, "Bu rakam, mücadelenin neden daha kararlı ve hep birlikte yürütülmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Buradan aramızda sigara kullanan vatandaşlarımıza bir kez daha sesleniyorum, Gelin, bugün kendinize bir söz verin. 'Artık sigara içmeyeceğim. Hem kendime hem Bakanlığıma söz veriyorum' deyin. Biz de bu kararınızda sonuna kadar yanınızda olalım." ifadesini kullandı.

Hastalanmadan önce vatandaşın yanında olduklarını, hastalık değil Sağlık Bakanlığı olduklarının altını çizen Memişoğlu, vatandaşı çok iyi tanıdıkları için öncelikle aile hekimlerine başvurulmasını istediklerini dile getirdi.

Bugün aile hekimlerinin, şeker ve tansiyon hastalarını, astım ve kalp hastalığı bulunanları bizzat arayarak takip ettiğini belirten Memişoğlu, hastaları adına hastanelerdeki tüm uzman hekimlere doğrudan randevu alabildiğini ifade etti.

Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin, uzman hekimlerle dijital altyapı üzerinden anlık bilgi paylaşabildiğini anlatarak, uzman hekimlerce başlanan ilaçların reçete edilmesinden evde sağlık hizmeti raporlarına ve mevcut raporların yenilenmesine kadar birçok süreci aile hekimlerinin gerçekleştirebildiğini söyledi.

- "KENDİ İLACIMIZI, AŞIMIZI VE TIBBİ CİHAZIMIZI GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Güçlü sağlık altyapısını bilimle ve üretimle daha ileriye taşımak istediklerini dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Hekimlerimizin bilgisini, mühendislerimizin emeğini ve sanayicilerimizin üretim gücünü ortak hedeflerde buluşturuyoruz. Kendi ilacımızı, aşımızı ve tıbbi cihazımızı geliştirmek için çalışıyoruz. 'Fikirden Ürüne Üreten Sağlık' diyoruz. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitemizin kanser tedavisine yönelik yeni ilaç molekülü çalışmalarından havadaki virüsleri tespit edebilen yenilikçi algılama sistemlerine kadar geliştirdiği projeleri çok değerli buluyoruz. Tıp, eczacılık ve mühendislik fakültelerimizin işbirliğiyle ortaya koyduğu bu öncü araştırmaları yürekten destekliyoruz. İstiyoruz ki Zonguldak, nitelikli sağlık hizmetlerinin yanında bilimsel çalışmaları ve teknolojik üretimiyle de insanımıza şifa olsun. TÜSEB aracılığıyla araştırmacılarımızın, sanayicilerimizin yanında oluyoruz. Yenilikçi çalışmaların insanımıza fayda sağlayan somut bir ürüne dönüşmesini istiyoruz. Sağlık alanında yeni bir fikri, elinde yeni bir projesi veya üretim imkanı olan herkesi birlikte çalışmaya davet ediyorum. Gelin, geleceğin sağlık teknolojilerine Türkiye imzasını birlikte atalım."

Açılışını gerçekleştirdikleri Alaplı Devlet Hastanesi'nin 50 hasta yatağı, 16 polikliniği, ameliyathaneleri ve yoğun bakım yataklarıyla vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunduğunu belirten Memişoğlu, Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin de 30 diş ünitesiyle ilçedeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerine güç kattığını kaydetti.

Bakan Memişoğlu, merkezde çocuk diş sağlığından diş eti hastalıklarının tedavisine kadar farklı alanlarda uzman hekimlerin hizmet verdiğini, bu eserlerin, Alaplı'da ve Ereğli'de yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını anlatarak, sağlık tesislerinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt da yatırımların vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşması, kaliteli sağlık hizmeti alması ve yaşam standartlarının yükselmesi anlamına geldiğini söyledi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, açılışını gerçekleştirdikleri tesislerin ilçeleri için büyük bir kazanım olduğunu ifade ederek, bu yatırımların hastalıkların tedavisi kadar koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini de kapsadığını bildirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Memişoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikleri sağlık yatırımlarını gezdi.

Bu arada, Bakan Memişoğlu kurdele kesimi sırasında görüntülü bağlantı yaparak Karadeniz Ereğli ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin de eş zamanlı açılışını gerçekleştirdi.

Törene, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Adem Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile kent protokolü katıldı.

Bakan Memişoğlu, daha sonra Zonguldak Valiliğini ziyaret etti.