Sağlık Bakanlığı'ndan hayati uyarı! "25 yaşından sonra çıkan benlere dikkat!"

11.00-15.00 SAATLERİ ARASI DIŞARI ÇIKMAYIN SAĞLIK Bakanlığı yetkilileri, cilt kanserlerinden korunmak için alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı: GÜNEŞTE KALMA SÜRESİNİ AZALTIN: Güneşin en yoğun olduğu saatlerde (11.00-15.00) dışarıda bulunmaktan kaçının. GÜNEŞ KORUYUCU KREMLER KULLANIN: Açık kalan deri bölgelerine, güneşe çıkmadan 30 dakika önce güneş koruyucu sürün ve 2-3 saatte bir tekrarlayın. KORUYUCU GİYSİLER GİYİN: Koyu renkli, sık dokunmuş giysiler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı gözlükler kullanarak cildinizi koruyun. GÖLGEDE DURUN: Gölge, güneşten korunmanın en basit ve etkili yollarından biridir.





YENİ BENLERE DİKKAT

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan uyarıda, hemen herkesin benleri olduğuna ve bu benlerin genellikle zararsız olduğuna dikkat çekilerek, yine de bir ben farklı görünüyorsa veya 25 yaşından sonra yeni bir ben ortaya çıkıyorsa mutlaka doktora başvurulmasını öneriyor. Yapılan uyarıda "Cildinizdeki değişiklikleri dikkatle gözlemlemek ve herhangi bir anormallik fark ettiğinizde doktorunuza danışmak büyük önem taşıyor" denildi.