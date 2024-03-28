Sağlıklı bir kahvaltının anahtarı oymuş! Hem zinde hem de mutlu hissetmenizi sağlayacak...

Kahvaltı yapmanın kişinin kendini güç içerisinde daha zinde ve mutlu hissetmesini sağlayacağını belirten Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, aynı zamanda yaygın bilinenin aksine kahvaltı yapmanın formda kalmak için de şart olduğunu söyledi. Kahvaltıda tüketilmesi gereken gıdalar kadar hangilerinden uzak durmamız gerektiğinden de bahsetti.

İHA Giriş Tarihi: 28.03.2024 14:56 PAYLAŞ ABONE OL

Akşam yemeği ile sabah arasında yaklaşık 8-10 saatlik bir süre geçer ve bu süre içinde vücut, besinlerden elde ettiği tüm enerjiyi kullanır. Sabah uyandıktan sonraki 2 saat içerisinde yapılacak bir kahvaltı sayesinde hem metabolizma için gerekli enerji elde edilir hem de günün büyük kısmını daha tok bir şekilde geçirebilmemiz sağlanmış olur.



Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, "Fiziksel sağlığımız ve ruhsal sağlığımız bir bütünün ayrılmaz parçasıdır. Bu yüzden fizyolojimiz ne kadar sağlıklı ise ruhsal açıdan da o kadar sağlıklı oluruz. Kahvaltı ise bizi güne hazırlayarak mutlu hissetmemize yardımcı olur" diyerek sağlıklı bir kahvaltı için önerilerde bulundu: