Sağlıklı bir kalbin anahtarı! Günde 10 gram tüketmek yetiyor…

Kalp hastalıklarının nedeni genellikle atardamarların tıkanmasıdır. Bu kan damarları, kalsiyum, kolesterol ve kanda dolaşan diğer maddeleri içeren yağ plakları tarafından bloke edilebilir. Ancak sağlıklı besinlerle doğru beslenmek damarların tıkanmasını önleyip kalp sağlığını koruyabilir.
YULAF
Dr. Bonnie Taub-Dix, kötü LDL kolesterol düzeylerini düşürdüğü gösterilen zengin çözünebilir lif kaynaklarının kalp sağlığını korumada önemli bir yeri olduğunu söylüyor. Dr. Florian Rader, "Kolesterol kan damarlarının iç katmanına sızabilir ve zamanla plak oluşturabilir" diyor. Çoğumuz gün içerisinde yeterince lif almadığımız için bir porsiyon yulafta bulunan 4 gram lif bu ihtiyacımızı karşılmamıza ve kalp sağlığımızı korumamıza yardımcı olabilir.
FASULYE
Harika bir çözünebilir lif kaynağı da siyah fasulyedir. Bu fasulyede yulaftan üç kat daha fazla lif bulunur. Başka bir avantajı da özellikle siyah fasulye ve kırmızı barbunya gibi renkli çeşitlerde bol miktarda bulunan antioksidanların, kalp hastalığına katkıda bulunan iltihaplarla savaşmasıdır.
MERCİMEK
Bu protein dolu yiyecekler fasulyeyle aynı baklagil ailesinden gelir, bu da pek çok benzer faydaya sahip oldukları anlamına gelir. Yapılan bir araştırmada, mercimeğin yüksek tansiyonun neden olduğu kan damarlarındaki hasarı tersine çevirdiğini bulundu. Ayrıca mercimek, protein ve lif içeriği bakımından besin yelpazesinin en üstünde yer alır, çok az yağ içerir ve zengin kalsiyum, potasyum ve magnezyum kaynağıdır. Bunların tümü kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilecek minerallerdir.
BALIK
Omega-3 yağ asitleri üzerine yapılan araştırmaların çoğu beyin sağlığına odaklanıyor, ancak bu güçlü antiinflamatuarların aynı zamanda kalp atış hızınıza da faydaları var. Dr. Rader, araştırmaların vücudunuzdaki iltihaplanmayı plak oluşumu da dahil olmak üzere bir dizi kronik hastalık ve durumla ilişkilendirdiğini söylüyor. Yani inflamasyonu azaltmanın arterlerinizdeki plakları azaltabileceğine dair görüşler bulunuyor.
AVOKADO
Araştırmalar, avokadoda bulunanlar gibi tekli ve çoklu doymamış yağların kalp açısından sağlıklı olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü kötü LDL kolesterolü düşürmeye ve iyi HDL kolesterolü yükseltmeye yardımcı olmaktadır. Bu yeşil meyveler aynı zamanda yeterli miktarda lif içerir.
ANTEP FISTIĞI
Kuruyemişler kalp-sağlıklı yağların bir başka iyi kaynağıdır ve antep fıstığının da bir avantajı vardır. Dr. Karen Ansel, "Kolesterol düşürücü ürünlerde bulunan ve bağırsaklarınızda kolesterol emilimini engellemeye yardımcı olan aynı maddeler olan bitki sterolleriyle doludurlar" diyor.
ZERDEÇAL
Son yıllarda, Hint mutfağında geleneksel olarak kullanılan bu parlak sarı baharatın sağlığı iyileştirici özelliklerini daha fazla insan fark etmeye başladı. Dr. Ansel, baharattaki bir maddenin, kurkuminin, yağ birikintilerinin birikmesini ve arterleri tıkamasını önlemeye yardımcı olabilecek bir antioksidan olduğunu söylüyor.
BROKOLİ
Bilim insanları yıllardır brokoli gibi turpgillerden oluşan sebzelerin kanserle mücadele etme yeteneklerine sahip olduğunu biliyor ancak araştırmacılar aynı zamanda brokolinin kalp sağlığındaki rolünü de inceliyor. Dr. Ansel, içindeki sülforafan adı verilen bir bileşiğin, belirli bir protein türünü aktive ederek vücudun arteriyel tıkanıklıklara karşı doğal savunmasına yardımcı olabileceğine dair kanıtlar bulunduğunu söylüyor. Brokoli ayrıca lif ve antiinflamatuar özelliklere de sahiptir.
KUŞKONMAZ
Kalp sağlığı konusunda bir başka yeşil sağlıklı gıda da kuşkonmazdır. Plakların atardamarlarınıza yapışmasını önleyen bir bitkisel besin olan quercetin açısından zengindir. Dr. Ansel, "Ailenizde kalp hastalığı geçmişi varsa ya da sadece bunu önlemeye çalışıyorsanız, kuşkonmaz mutlaka mutfağınızda olmalıdır" diyor.
TAM TAHILLAR
Karbonhidratların sizin için iyi olmadığı izlenimine sahip olabilirsiniz ancak bu doğru değildir. Tam tahıllar (ekmek ve makarnada bile) kalp-sağlıklı beslenmenin bir parçasıdır. Archives of Internal Medicine'de yayınlanan bir analize göre, insanların her gün yediği her 10 gram tam tahıllı tahıl için kalp hastalığı riski yüzde 14 azalmaktadır. Daha da iyisi, kalp krizinden ölme olasılıkları yüzde 25 düşmüştür. Beslenme Uzmanı Angela Lemond, bunun tam tahılların lifle dolu olmasından kaynaklanabileceğini söylüyor. "Lif, kolesterolün vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca bağırsakta iyi bakterilerin büyümesini desteklemeye yardımcı olduğu da biliniyor, bu da kalp sağlığına dolaylı bir fayda sağlayabilir."
ÇİKOLATA
Kakao çekirdekleri, antioksidan özelliklere sahip olan ve kalbinize fayda sağlayabilecek bitki bileşikleri olan flavanoller açısından zengindir. Nutrients dergisinde yayınlanan çikolata üzerine yapılan araştırmanın 2017 yılında yapılan bir analizi, düzenli olarak (ölçülü olarak) çikolata yiyen kişilerin kalp yetmezliği riskinin daha düşük olduğunu ortaya çıkardı. Beslenme uzmanları bitter çikolatayı diğer türlere tercih ediyor; yüksek kakao yüzdesi (yüzde 70'in üzerinde), çikolatanın daha faydalı bileşiklere sahip olduğu anlamına geliyor.