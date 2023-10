Sağlıklı bir kalbin anahtarı! Günde 10 gram tüketmek yetiyor…

TAM TAHILLAR

Karbonhidratların sizin için iyi olmadığı izlenimine sahip olabilirsiniz ancak bu doğru değildir. Tam tahıllar (ekmek ve makarnada bile) kalp-sağlıklı beslenmenin bir parçasıdır. Archives of Internal Medicine'de yayınlanan bir analize göre, insanların her gün yediği her 10 gram tam tahıllı tahıl için kalp hastalığı riski yüzde 14 azalmaktadır. Daha da iyisi, kalp krizinden ölme olasılıkları yüzde 25 düşmüştür. Beslenme Uzmanı Angela Lemond, bunun tam tahılların lifle dolu olmasından kaynaklanabileceğini söylüyor. "Lif, kolesterolün vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca bağırsakta iyi bakterilerin büyümesini desteklemeye yardımcı olduğu da biliniyor, bu da kalp sağlığına dolaylı bir fayda sağlayabilir."