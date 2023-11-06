Sağlıklı diye tüketiyoruz dikkat! Meğer ardında öyle bir tehlike varmış ki...

Hal böyle olunca en yoğun da sonbahar ve kış aylarında evlere giriyor. Ancak yararı için alınan kış çayları, eğer doğru yerlerden alınmaz, doğru şekilde içilmezse, yarardan çok zarar verebiliyor.

"KIŞ ÇAYLARI SIKLIKLA KULLANILIYOR" Konuyla ilgili başvurduğumuz Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, açıklamalarda bulundu. Akgül, "Grip ve nezle gibi hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde kış çayları sıklıkla kullanılıyor. Nane, zencefil, ıhlamur, kuşburnu gibi birçok bitkinin karışımıyla hazırlanıyor. İçinde bazen ondan fazla bitki olabiliyor. Bu çaylar hastalıkların önlenmesi noktasında bizleri koruyan antioksidan özellikleri olan çaylar olarak satılıyor" dedi.





"SATILAN BİRÇOK KIŞ ÇAYI SAĞLIK KRİTERLERİNE UYGUN DEĞİL"

Bitki çaylarının içerisinde bulunan antioksidanlardan en iyi şekilde yararlanmak için gereken özelliklere dikkat çeken Akgül, "Bir tüketicinin asla fark edemeyeceği konu, doğru bitkinin yetiştirilmesi, toplanması, saklanması ve depolanması sırasında gerekli sağlık şartlarının olup olmadığıdır. Zira bu süreçlerde dikkat edilmemesi, bitkilerde zararlı maddelerin oluşmasına yol açıyor ve içim sonrası bunlar bize zarar verebiliyor. 2022 yılında ülkemizde aktar ve marketlerde kış çayı olarak satılan 10 farklı bitki karışımından oluşan örneklerin incelendiği bir araştırma yapıldı ve bu örneklerin kalite kriterlerine uygun olmadığı görüldü. O nedenle alıcıların, kalitesinden emin oldukları güvenilir kış çaylarını tercih etmeleri gerekir. Aksi durumda yarar yerine zarar görebilirler. Hatta hijyen standartlarına uymayan çayların içindeki bazı mikroplar ishalden bulantıya birçok rahatsızlığın oluşmasına yol açabilir. Mutlaka aldığınız paketteki ürünün içindeki bitkilerin türlerine, son kullanma tarihine dikkat edin. Özellikle ilaç kullanıyorsanız etkileşim söz konusu olabilir; hamileyseniz size ve bebeğinize zarar verebilir" diye konuştu.