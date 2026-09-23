Sağlıklı olduğunu düşünerek yiyoruz ama... Bu ürünlerde gizli şeker alarmı

Bilinçsiz şeker tüketiminin çocukluk çağından itibaren başladığını kaydeden Dr. Mustafa Duman, çocukların damak zevkini yetişkinlerin şekillendirdiğini vurguladı. Erken yaşta yüksek şekerli gıdalarla beslenen çocukların süt, yumurta ve yoğurt gibi besleyici gıdalara daha az yer ayırdığını belirten Duman, bu durumun yetişkinlik dönemi hastalıklarına zemin hazırladığını ifade etti. İleri yaşlarda görülen Tip 2 diyabetin temelinin çocukluk çağındaki insülin direnciyle atıldığını aktaran Dr. Duman; aşırı şeker tüketiminin karaciğer yağlanması, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları ve kolesterol bozukluklarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

ETİKET OKUMA UYARISI

Tüketicilerin market alışverişlerinde daha bilinçli davranması gerektiğini ifade eden Endokrinoloji Uzmanı Dr. Mustafa Duman, ürün ambalajlarının ön yüzündeki yanıltıcı ifadelere karşı vatandaşları uyardı. Ürünlerin üzerinde fit, sağlıklı, doğal veya meyveli yazmasının o ürünün şekersiz olduğu anlamına gelmediğini vurgulayan Dr. Duman, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın markete girdiklerinde ürünlerin sadece ön yüzüne değil, arka kısmındaki içindekiler etiketine de bakmayı öğrenmesi gerekiyor. İçindekiler kısmında glikoz şurubu, fruktoz şurubu, maltodekstrin, meyve suyu konsantresi gibi ibareler varsa, bu durum üründe ilave şeker olduğunu gösterir. Bilinçli ve sağlıklı tüketim bizim kendi elimizdedir."