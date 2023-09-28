Sağlıklı organların anahtarı! Antioksidan deposu bu besin üstelik doğal antidepresan: Sakinleştirici etkisiyle pamuk gibi yapıyor

Bitter çikolata tüketmek; kalp hastalığı için pek çok risk faktörüne karşı iyi gelebilir ve yüksek kolesterole karşı koruyabilir. Yapılan bir çalışmada, flavanol likopenle desteklenen bitter çikolata yemenin toplam kolesterol, kötü kolesterol ve trigliserit seviyelerini önemli ölçüde azalttığı gözlemlemiştir.

Bitter çikolatanın içerisindeki flavanoller, insülin direncini azaltabilir. Böylece kalp hastalığı ve diyabet gibi hastalıkların risk faktörlerini de azaltabilir. Fakat şeker içeren bitter çikolatalar, tam tersi bir etkiye yol açabilir.

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Bitter çikolata, antioksidan görevine sahip pek çok bileşik içerir. Bir çalışmada, kakao ile bitter çikolatanın yaban mersini ve acai meyveleri de dahil diğer meyvelere göre daha fazla antioksidan aktiviteye, flavanollere ve polifenollere sahip olduğunu gözlemledi.

Bitter çikolata damar sağlığı için önemli bir besindir, yüksek tansiyon ve bununla bağlantılı olarak gelişebilecek hastalık risklerinin düşürülmesine yardımcı olur. İçerisindeki zengin flavonoid ve epikateşin isimli maddeler sayesinde nitrik oksit üretimine yardımcı olur. Nitrik oksit ise damarların genişlemesini sağlayarak kan basıncını düşürür.