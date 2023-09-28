Sağlıklı organların anahtarı! Antioksidan deposu bu besin üstelik doğal antidepresan: Sakinleştirici etkisiyle pamuk gibi yapıyor

Bitter çikolata; kakao, kakao yağı ve şekerden meydana gelir. Eğer bitter çikolata, yüksek kakao içeriğine sahip ise oldukça besleyici bir yapısı bulunur. Bitter çikolata içerisindeki kakao sayesinde güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bitter çikolatanın içeriğinde yüksek derecede kakao bulunur. İçerisindeki kakao miktarı ne kadar yüksekse antioksidan miktarı da o oranda yüksektir.
Bitter çikolata, sağlığı olumlu bir şekilde etkileyebilecek besinlerle doludur. Ölçülü bir biçimde tüketmek antioksidan ve mineralleri sağlayabilir. Yapılan çalışmalar sonucunda bitter çikolata tüketmenin kalp sağlığı riskini düşürebileceği gözlemlendi.
İçerisinde çözünür lif ve mineraller bulundurur. İyi derecede yağ barındırır. İçerisindeki yağlar genellikle oleik asit, stearik asit ve palmitik asittir. Oleik asit kalp için sağlıklıdır. Stearik asit vücut kolesterolünü nötrleyici etkiye sahiptir.
Yapılan gözlemsel çalışmalar; günde 6 gram bitter çikolata ( yaklaşık olarak 2 küçük kare) yemenin kalp hastalığı riskini azaltabileceği, kan basıncını ile iltihaplanmayı azaltabileceğini öne sürmekte.
KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTABİLİR
Bitter çikolatanın içerisindeki bileşikler kötü kolesterolün oksidasyonuna karşı koruyucudur. Uzun vadede, kolesterolün atardamarlarda birikmesine sebep olarak kalp hastalığı riskinin azalmasına neden olacaktır.
Araştırmalara göre, flavanol açısından zengin çikolata ya da kakao tüketmenin kan basıncını düşürebileceği, kardiyovasküler sağlığı iyileştirebileceği gözlemlenmiştir.
Çalışmalara göre haftada 45 gram çikolata tüketmenin, kardiyovasküler hastalık riskini %11 azaltabileceği öne sürüldü.
Bitter çikolatanın içerisindeki flavanoller, insülin direncini azaltabilir. Böylece kalp hastalığı ve diyabet gibi hastalıkların risk faktörlerini de azaltabilir. Fakat şeker içeren bitter çikolatalar, tam tersi bir etkiye yol açabilir.
Bitter çikolata tüketmek; kalp hastalığı için pek çok risk faktörüne karşı iyi gelebilir ve yüksek kolesterole karşı koruyabilir. Yapılan bir çalışmada, flavanol likopenle desteklenen bitter çikolata yemenin toplam kolesterol, kötü kolesterol ve trigliserit seviyelerini önemli ölçüde azalttığı gözlemlemiştir.
ANTİOKSİDAN KAYNAĞI
Bitter çikolata, antioksidan görevine sahip pek çok bileşik içerir. Bir çalışmada, kakao ile bitter çikolatanın yaban mersini ve acai meyveleri de dahil diğer meyvelere göre daha fazla antioksidan aktiviteye, flavanollere ve polifenollere sahip olduğunu gözlemledi.
Bitter çikolata damar sağlığı için önemli bir besindir, yüksek tansiyon ve bununla bağlantılı olarak gelişebilecek hastalık risklerinin düşürülmesine yardımcı olur. İçerisindeki zengin flavonoid ve epikateşin isimli maddeler sayesinde nitrik oksit üretimine yardımcı olur. Nitrik oksit ise damarların genişlemesini sağlayarak kan basıncını düşürür.
Yapılan çalışmalara göre bitter çikolatanın içerisindeki polifenoller, badem gibi yiyeceklerle bir araya geldiğinde kötü kolesterolün (LDL) düşürülmesinde etkili olabilir. LDL'yi oksidasyondan korur ve HDL'yi yükseltir.
2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre bitter çikolatayla birlikte badem çikolata tüketen kişilerin kötü kolesterol seviyelerinde iyileşme görüldü.
DOĞAL ANTİDEPRESAN
Çikolatanın içerisinde yer alan teobromin ve feniletilalanin isimli maddeler, adeta doğal antidepresandır. Rahatlatıcı bir etki oluşturarak stres seviyesini azaltır. Londra Üniversitesi Akademisi'nde yapılan bir araştırmada 13000'den fazla kişi üzerinde çalışıldı. 24 saat içerisinde bitter çikolata yiyen kişilerin, hiç yemeyen kişilere oranla depresif hissetme ihtimalinin yüzde 70 daha az olduğu gözlemlendi.
Kakao, bazı sindirim enzimlerinin desteklenmesini sağlar böylece bitter çikolatanın içerisinde yer alan maddelerin etkisiyle yağ oluşumu azalır ve kilo kontrolünün sağlanmasına yardımcı olur.
Bitter çikolatadaki flavanoller güneşin etkilerine karşı koruma sağlayabilir. Ciltteki kan akışını iyileştirebilir ve cildin nemini arttırabilir.
Kakaonun içerisinde yer alan flavonoller, beyin ile kan akışını arttır. Böylece Parkinson ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara karşı iyi gelebilir.
UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin tüketmesi tavsiye edilmez. Diyabet hastalarının tüketmeden önce mutlaka doktora danışması gerekir. Aşırı tüketimi olumsuz sonuçlara yol açabilir, doğru miktarda yenildiğinde faydaları vardır.