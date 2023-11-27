Sağlıklı sanıyoruz adeta zehir saçıyor! Bu besinleri yerken bir daha düşünün…

Yediklerimiz sağlığımız konusunda belirleyici etkenlerin başında geliyor. Ancak sağlıklı olduğunu sandığımız her yiyecek aslında size fayda sağlamayabilir. Hatta bazıları bizim için zararlı bile olabilir. İşte yerken dikkat etmeniz gereken o besinler…

Giriş Tarihi: 27.11.2023 16:49 PAYLAŞ ABONE OL

İşte sağlıklı diye tükettiğimiz ancak aslında bizim için zararlı olan o yiyecekler…

MEYVE SUYU Birçok kişi meyve sularının gazlı içeceklere oranla sağlıklı bir alternatif olduğunu düşünüyor ancak çoğu zaman en az onlar kadar şeker içerirler. O nedenle meyvenin suyunu içmek yerine meyveyi bütün olarak tüketmek faydalarından yararlanmanızı sağlayabilir.