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Sağlıklı sanıyoruz adeta zehir saçıyor! Bu besinleri yerken bir daha düşünün…

Yediklerimiz sağlığımız konusunda belirleyici etkenlerin başında geliyor. Ancak sağlıklı olduğunu sandığımız her yiyecek aslında size fayda sağlamayabilir. Hatta bazıları bizim için zararlı bile olabilir. İşte yerken dikkat etmeniz gereken o besinler…

Giriş Tarihi: 27.11.2023 16:49
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Sağlıklı sanıyoruz adeta zehir saçıyor! Bu besinleri yerken bir daha düşünün…

İşte sağlıklı diye tükettiğimiz ancak aslında bizim için zararlı olan o yiyecekler…

MEYVE SUYU

Birçok kişi meyve sularının gazlı içeceklere oranla sağlıklı bir alternatif olduğunu düşünüyor ancak çoğu zaman en az onlar kadar şeker içerirler. O nedenle meyvenin suyunu içmek yerine meyveyi bütün olarak tüketmek faydalarından yararlanmanızı sağlayabilir.

YAĞSIZ YOĞURT

Yağsız yoğurtlar normale oranla daha sağlıklı bir seçenek gibi görünüyor olabilir. Ancak durum aslında bunun tam tersidir. Yoğurttaki yağın alınmasıyla birlikte oluşacak lezzet kaybını telafi etmek için genelde içerisine şeker eklenir.

ŞEKERSİZ GAZLI İÇECEKLER

Bu içecekler kalorisiz olabilir ancak aynı zamanda şeker isteğini artırabilecek yapay tatlandırıcılar da içerir. Yapılan araştırmalara göre şekersiz ve kalorisiz de olsalar düzenli tüketimde bireylerde kilo alımına neden olabiliyorlar.

PROTEİN BARLARI

Protein barları hakkında konuşmadan önce, uzmanlar hepsinin sizin için kötü olduğunu varsayamayacaklarınızı belirtiyor. Protein ve beslenme çubukları, protein, lif, vitaminler ve mineraller gibi bol miktarda sağlıklı besin maddesine sahip olabilir.

Protein ve besin barlarının dezavantajı, bunların sadece katkı maddeleri ile yüksek oranda işlenmesi değil, aynı zamanda yüksek kalorili olması ve istenmeyen kilo almanıza neden olabilmesidir.

KAHVALTILIK GEVREKLER

Kahvaltılık gevreklerin tamamının sağlıksız kategoriye girmediğini, yalnızca çoğunun sağlıksız kategoriye ait olduğunu belirtmek önemlidir. Kahvaltılık gevrekler genellikle daha sağlıklı bir kahvaltı seçeneği olarak bilinir.

Tahıl, hazırlanma kolaylığının yanı sıra bol miktarda vitamin, mineral ve "tam tahıl", "az yağlı" ve "yüksek lif" gibi sağlık açısından olumlu yönleri nedeniyle tüm dünyada son derece popülerdir. Gerçek şu ki çoğu kahvaltılık gevrek, ilave kimyasallar, yapay katkı maddeleri ve rafine tahıllarla yoğun bir şekilde işleniyor.

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