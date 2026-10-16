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Sahalara erken dönüş ikinci ameliyatı getirebilir! Uzman isimden kritik uyarı

Ön çapraz bağ yaralanmaları özellikle futbol, basketbol, kayak ve benzeri sportif aktiviteler sırasında sık görülür. Ameliyat sonrası iyileşme süreci tedavinin başarısı açısından büyük önem taşıyor. Hastaların kendi dizlerinden alının tendonlarla yeniden oluşturulan ön çapraz bağın, diz henüz yeterince güçlenmeden spora dönülmesi halinde tekrar yırtılabileceğine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Azboy, hastaların iyileşme sürecini tamamlamadan spora dönmemesi gerektiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 16.10.2026 09:58 PAYLAŞ ABONE OL

Ön çapraz bağ ameliyatı olan sporcuların en büyük hedeflerinden biri, mümkün olan en kısa sürede sahalara geri dönmek. Ancak diz yeterince güçlenmeden futbola, basketbola veya kayak gibi aktivitelere başlanması, ameliyatla onarılan bağın yeniden yırtılmasına neden olabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Azboy, spora dönüş kararının yalnızca ameliyatın üzerinden geçen zamana göre verilmemesi, kas kuvveti ve dizin fonksiyonel olarak hazır olup olmadığının da mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

SPORA ERKEN DÖNMEK YENİDEN YIRTIK RİSKİNİ ARTIRIYOR Ön çapraz bağ ameliyatı sonrasında hastaların en sık yaptığı hatalardan birinin aceleyle spora dönmek olduğunu belirten Prof. Dr. Azboy, "Özellikle gençlerde bir an önce spora dönmek, yeniden kayak yapmak, futbol veya basketbol oynamak isteği oluyor. Henüz dizleri hazır değilken spora başlayınca dizlerinde daha kolay dönme meydana geliyor ve cerrahi olarak yaptığımız bağlar yırtılabiliyor" dedi. Ameliyatlı dizdeki kas kuvvetinin diğer bacağa göre yeterli seviyeye ulaşmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Azboy, "Ameliyat ettiğimiz dizin kuvvetinin, ameliyat etmediğimiz dizin kuvvetinin yaklaşık yüzde 90'ına ulaşmış olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.