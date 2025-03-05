Sahurda sakın bu besini tüketmeyin! Tüm gün aç kalmanın sebebiymiş...

Ramazan ayında doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Diyetisyen Hande Demir, "Sahurda hamur işi, kek, pasta, börek, poğaça gibi besinler yerine peynir, yumurta, mevsimine uygun yeşillikler ve ekmek olarak daha lifli olan çeşitler tercih edilmelidir" dedi.

Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:32 PAYLAŞ ABONE OL

Ramazan ayının başlamasıyla beraber oruç tutan vatandaşlara iftar ve sahurda doğru beslenmeyle ilgili uyarılarda bulunan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi diyetisyenlerinden Hande Demir, "Ramazan ayı ile birlikte oruç tutmaya başladığımızda ruhsal ve bedensel anlamda arınma sürecine giriyoruz. Bu arınmanın sağlıklı olabilmesi için yeterli ve düzenli beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor" diyerek önerilerde bulundu.





"SAHURU ATLAMAMAKTA FAYDA VAR"

Öğünlerin çok önemli olduğunu ve özellikle sahuru atlamamak gerektiğine dikkat çeken Demir, "Sahurda peynir, yumurta, bol yeşillik, mümkünse kepekli, çavdar veya tam buğday ekmek tüketmek bizim için faydalı olacaktır. Bu şekilde beslenmek hem daha uzun süre tok tutacaktır hem de gün içerisinde enerjimizin daha yüksek olmasını sağlayacaktır. Bununla beraber sahurda çok yağlı, çok baharatlı, çok tuzlu yiyecekler tüketmek, tüm gün boyunca mide hazımsızlıkları ve rahatsızlıklara sebebiyet vereceği için tuttuğumuz orucun biraz daha zor geçmesine sebep olacaktır. Bu nedenle sahuru daha hafif yiyeceklerle, kahvaltı öğünü şeklinde veya hafif zeytinyağı ve sebze olacak şekilde tüketmenizi öneriyorum" diye konuştu.