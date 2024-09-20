Sakın bu kaplarda turşu kurmayın! Hormonları alt üst ediyor...





'TUZUN YÜZDE 5-8 SİRKENİN DE YÜZDE 10 CİVARINDA KULLANILMASI ÖNERİLMEKTEDİR'



"Turşu hazırlanırken ise özellikle tuz oranının yüzde 5-8 olması gerekiyor" diyen Dr. Binici, "Yani 1 litre turşu hazırlıyorsak bunun 80 gramına yakınını tuz kullanmamız lazım. Bu tuzun da kaya tuzu olmasına dikkat etmeliyiz. Suyu da musluk suyundan ziyade, içme suyu kullanmamız gerekir. Diğer türlü demir veya bakır iyonu içeren suların fazla kullanılması nedeniyle özellikle meyve ve sebzelerde bulunan fenolik bileşiklerle reaksiyona girerek kurduğumuz turşularda kararmaya neden olabilir. Bu yüzden buna kesinlikle dikkat edin. Genellikle 'tuz mu sirke mi kullanayım' soruları çok oluyor. Tuz ya da sirke ikisi de kullanılabilir. Tuzun yüzde 5-8, sirkenin de yüzde 10 civarında kullanılması önerilmektedir" şeklinde konuştu.

Turşuya dışarıdan katkı maddesi katmanın çok da doğru olmadığını belirten Dr. Binici, "Fermente ürün elde ettiğimiz için genellikle sarımsak, hoş bir koku içinse maydanoz, dereotu ve nohut kullanılabilir. Ama dışarıdan sorbik asit vs. katılabiliyor. Bunlardan kaçınmak daha doğru olacaktır" dedi.

"İlla konserve yapacaksanız domatesi tercih edin"





Dr. Binici, "Genellikle ev yapımı konservelerde zehirlenmemek için dikkat edilmesi gerekenler arasında sıcaklık vardır. 2017'de 4 kişilik bir ailenin bundan zehirlendiği ve 4'ünün de öldüğü görüldü. Bu yüzden dikkat etmeli. İllaki ev yapımı konserve istiyorsanız da domatesi daha çok tercih edilmelidir" dedi.