Sakın reçetesiz kullanmayın! Ölüme davetiye çıkarıyor...

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ögr. Üyesi Yaşar Bildirici, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından düzenlenen ‘Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası’ kapsamında bir basın açıklaması yayımladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Ögr. Bildirici, ‘Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası’ ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, antibiyotik direncinin küresel bir tehdit oluşturduğunu ve toplumun her düzeyinde bilinçli adımlar atılmasının önemine vurgu yaptı.

İHA Giriş Tarihi: 18.11.2023 11:04 PAYLAŞ ABONE OL

24 Kasım'a kadar devam edecek olan bu özel haftanın, antibiyotik direnci konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlık çalışanları, politika yapıcılar ve halk arasında doğru uygulamaların teşvik edilmesini amaçladığını belirten Dr. Bildirici, antibiyotik direncinin günümüzde küresel sağlık, gıda güvenliği ve kalkınmaya yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu ifade etti.





ANTİBİYOTİĞE DİRENÇLİ ENFEKSİYONLARIN VÜCUDA ETKİLERİ

Antibiyotiklerin insan ve hayvanlarda yanlış kullanımının, antibiyotik direnci sürecini hızlandırdığını vurgulayan Dr. Bildirici, kullanılan antibiyotiklere direnç geliştikçe hastalıklarla mücadelenin daha zor hale geldiğini belirtti. Antibiyotik direncinin, uzun hastane yatışlarına, yüksek tıbbi maliyetlere ve artan ölümlere neden olduğunu söyleyen Dr. Bildirici, bu sürecin antibiyotiklerin yanlış ve aşırı kullanımı, zayıf enfeksiyon önleme tedbirleri ve yetersiz kontrol ile hızlandığını açıkladı. Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonların, özellikle organ nakli olanlar, diyaliz tedavisi gören böbrek hastaları ve kanser hastaları için ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Bildirici, bu durumun tedavi süreçlerini zorlaştırarak komplikasyon ve ölüm oranlarını artırabileceğini belirtti.