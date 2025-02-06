Salgına dönüşen influenza ile bu yöntemle savaşın! Virüse yakalanmaktan kurtulmak için bu karışımı uygulayın.

İnfluenza virüslerinin burun, boğaz ve akciğerleri enfekte ederek solunum yolu rahatsızlığına yol açan bu bulaşıcı hastalık halk arasında grip olarak da bilinmekte. Dikkate alınmadığında vücutta büyük sorunlara yol açan bu bulaşıcı hastalığı evinize ve vücudunuza almamak için beslenmenize eklemeniz gereken yiyecek ve içecekleri ekleyebilirsiniz.
İNFLUENZA NASIL BULAŞIR?
İnfluenza hastalığının bulaşması için, bu hastalığa yakalanmış bir kişi ile gerçekleşecek yakın temas bulaşması için yeterli olacaktır. Bu yakın temas ile kişideki damlacıklar hava yolu ile karşısındaki kişiye geçebilir. Eğer kişinin bağışıklığı zayıf ve dayanıksızsa hastalığın bulaşma riski daha da artacaktır.
Diğer yandan, hastalığa sahip olan birinin dokunduğu yerlere sonrasında temasta bulunmak da hastalığa yakalanma olasılığını artırır. Bu konuda da dikkatli olmak hastalığı önlemek için oldukça önemlidir. Bu gibi durumlarda, ellerinizi yüzünüze veya herhangi birisine dokundurmadan direkt bol su ve sabunla yıkamanız gerekmektedir. Eğer bu temas sonrası ellerle yüz, göz veya buruna dokunulursa virüs kendine yayılım alanı bulur ve hücrelere tutunmaya başlar.
Virüslerin vücuda girmesiyle başlayan bu hastalık, artık bağışıklık sisteminizin kontrolündedir. Bağışıklık sistemi bu virüsle savaşabilecek kadar güçlüyse hastalık birkaç günlük mücadele sonrası vücuttan atılır. İnfluenza virüsü, tüm vücuttan atılsa da, hastalığın yorgunluk ve halsizlik gibi semptomları bir süre daha devam eder.
İNFLUENZA BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kuluçkaya yatan ve virüse yakalandıktan 1-2 gün sonra ortaya kuru öksürük, yüksek ateş gibi belirtilerle çıkan influenza virüsünün diğer belirtileri de şunlardır:
Ateş: 38 derecenin üstündeki ateş, kuluçka süresi tamamlanan influenza;'da sık görülen belirtidir.
Boğaz ağrısı
Burun akıntısı
Vücut ağrısı
Kuru öksürük
Halsizlik
Hapşırma
Titreme
İştahsızlık
Baş ağrısı
Kusma ve ishal (özellikle çocuklarda)
İNFLUENZA'YA İYİ GELEN DOĞAL ÇÖZÜMLER
İnfluenza hastalığından korunmak veya bu virüsü üstünüzden hızlıca atmak istiyorsanız evinizde kış boyunca içerik açısından zengin olan bu yemekleri pişirebilirsiniz.
Kelle paça, tavuk suyu çorbası ve sebze çorbası (haftada 2 kez tüketilmeli)
Soğan ve sarımsak tüketimi (neredeyse her gün ancak sarımsak tüketimi için tansiyon hastaları dikkatli olmalı)
Nane-limon, ıhlamur, ballı zencefilli çay ve karanfil çayı tüketmek
Tuzlu su ile gargara yapmak
Bol bol su içmek
Güzelce dinlenmek ve yeterli seviyede uyumak
Bol su tüketimi
E vitamini kaynağı olan sıvı yağları yemeklerinizden eksik etmemek
Omega 3 açısından zengin olan ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişleri tüketmek
Fırında ya da buğulama yöntemiyle pişirilmiş balık tüketmek sizleri hem virüse karşı koruyacak hem de virüse yakalandıktan sonra iyileşmenize katkı sağlayacak.
VİRÜSE KARŞI ŞİFALI İÇECEKLER
1.Ballı Zencefilli Çay
Zencefil içerisinde bulunan antienflamatuar ve antioksidan etkileriyle mikroplara karşı koyar. Sağlık açısından oldukça fazla faydası olan zencefili, influenza virüsünden korunmak için kullanabiliriz.
Isıtılmış su veya sütün içerisine koyacağınız 1 tatlı kaşığı toz zencefili, bir tatlı kaşığı bal ile karıştırın ve her gün düzenli olarak tüketin. Kısa sürede etkisini gösterecek bu içecek sizi hem hastalıktan koruyacak hem de hastalıkla savaşmanıza yardımcı olacak.
2. Karabiberli Çay
Güçlü bir antioksidan kaynağı olan karabiberi, ballı ve zencefilli karışımın içerisine ekleyerek daha da güçlendirebilirsiniz. Ballı ve zencefilli karışımın içerisinde ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı karabiber, kısa sürede toparlanmanızı sağlayacak.
3.Sirkeli ve limonlu su
1 su bardağı ılık su
2 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı sirke ( elma ya da üzüm sirkesi)
2 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı tarçın
Bütün malzemeleri ılık suyun içerisine koyup karıştırın ve her gece tüketin. Boğaz ağrısı ve influenza virüsünün tedavisinde oldukça etkili olan bu karışımı düzenli kullandığınızda çok kısa bir sürede sağlığınıza kavuşacaksınız.