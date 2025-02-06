Salgına dönüşen influenza ile bu yöntemle savaşın! Virüse yakalanmaktan kurtulmak için bu karışımı uygulayın.

Hastalıkların kol gezdiği kış aylarında, salgın halinde gezen hastalıklardan kurtulmak zorlayıcı olabiliyor. İnfluenza virüsünün neden olduğu bulaşıcılığı yüksek bir solunum yolu hastalığıdır. Bu virüs, yaşlı yetişkinler, küçük çocuklar ve sağlık sorunları olan kişilerde hastaneye yatışa ve hatta ölüme gidecek ciddi problemlere yol açabiliyor. Sevdiklerinizi ve kendinizi bu virüsten korumak istiyorsanız, bu yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 06.02.2025 16:34 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:05 PAYLAŞ ABONE OL

İnfluenza virüslerinin burun, boğaz ve akciğerleri enfekte ederek solunum yolu rahatsızlığına yol açan bu bulaşıcı hastalık halk arasında grip olarak da bilinmekte. Dikkate alınmadığında vücutta büyük sorunlara yol açan bu bulaşıcı hastalığı evinize ve vücudunuza almamak için beslenmenize eklemeniz gereken yiyecek ve içecekleri ekleyebilirsiniz.

İNFLUENZA NASIL BULAŞIR? İnfluenza hastalığının bulaşması için, bu hastalığa yakalanmış bir kişi ile gerçekleşecek yakın temas bulaşması için yeterli olacaktır. Bu yakın temas ile kişideki damlacıklar hava yolu ile karşısındaki kişiye geçebilir. Eğer kişinin bağışıklığı zayıf ve dayanıksızsa hastalığın bulaşma riski daha da artacaktır.