Seçtiğiniz ürünlere dikkat! "Ölümcül güzellik sırları" hayatınızı bitirebilir

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, pazar tezgahında, internette, ucuza satılan far, rimel, ruj gibi makyaj malzemeleri kullanımının sağlığa zarar verdiğini, kanser, hormon bozukluğu, alerji gibi hastalıklar ile deride kalıcı renk değişikliğine neden olabileceğini söyledi.

DHA Giriş Tarihi: 02.10.2022 10:49 PAYLAŞ ABONE OL

Pazar tezgahında, her ürünün satıldığı mağazalarda, internette, bazı iş yerlerinin önündeki kaldırımda sepette satışa sunulan ruj, rimel, far, fondöten gibi kadınların yoğun ilgi gösterdiği ucuz makyaj malzemeleri, sağlığa zarar veriyor. Çoğunluğu sahte ve imitasyon ürünlerin yer aldığı tezgahlarda gün boyu güneş altında bekleyen, içeriği belli olmayan makyaj malzemelerinin, ucuza satılmasından dolayı tercih edilip kullanılması, alerjik reaksiyon, deri rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklara neden oluyor.



'GÜZELLEŞEYİM, DERKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN'

AÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, internette, yol kenarlarında, pazar tezgahlarında 5, 10 liraya satılan makyaj malzemelerinin sağlığa zararını anlattı. Albenisi yüksek, canlı renklerden oluşan far, rimel, oje, ruj gibi makyaj malzemelerinin göz kapağı, dudak, yüze sürüldüğünü belirten Prof. Dr. Yılmaz, ucuz satılmasından dolayı dayanamayıp alanlara, "Güzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın" uyarısı yaptı.