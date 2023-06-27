Şeker Hastası Ne Yememeli? Diyabet - Şeker Hastaları Ne Yemeli, Nasıl Beslenmeli?

"Şeker hastaları ne yememeli, nasıl beslenmeli?" sorusu diyabeti olumlu veya olumsuz yönde etkileyen besinlerle yanıtlanmalıdır. Böylelikle "Şeker hastaları ne yemeli?" sorusunun yanıtlarını oluşturan zararsız besinler liste halinde sıralanabilir. "Şeker hastası sabah kahvaltıda ne yiyebilir?" gibi farklı öğünlerle ilişkili olan soruları cevaplayan birçok gıda vardır. Bu nedenle "Şeker hastası nelerden uzak durmalı, kan şekerini neler yükseltir?" sorusunu cevaplayan besinlerin tüketilmemesine dikkat edilmesi yeterlidir.

Şeker Hastaları Ne Yememeli?

Şeker hastalığından mustarip olan bireylerin tüketmemeleri gereken belli başlı gıdalar vardır. Bu gıdalar genelde doymuş yağ, trans yağ, tuz ve kolesterol içerir. Dolayısıyla diyabet hastalarının spesifik olarak tüketmemeleri gereken yiyeceklerden önce genel bir bilgi verilebilir. Paketlenmiş gıdalar, hazır şarküteri ürünleri ve abur cubur kategorisine giren atıştırmalıklar şeker hastaları için zararlıdır. Bu bağlamda "Şeker hastaları nasıl beslenmeli?" sorusuna yanıt arayan kişilere hazır ve paketlenmiş gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmaları önerilebilir. Bununla birlikte uzmanlar tarafından aktarılan bilgiler çerçevesinde "Şeker hastası nelerden uzak durmalı?" sorusuna yanıt olan çeşitli gıdalar şu şekilde sıralanabilir:

Bisküvi, cips, mısır gevreği

Beyaz unla yapılan hamur işi tarifleri

Salam, sosis, sucuk ve pastırma gibi şarküteri ürünleri

Patates ile hazırlanan püre ve kızartma gibi tarifler

Pancar, bal, glikoz içeren gıdalar

Kraker çeşitleri, beyaz ekmek, küp şeker

Reçel, beyaz undan yapılan makarna

Pirinç, kek, poğaça

Şeker Hastaları Ne Yemeli?

Şeker hastası olduğu için beslenme programına özen gösteren kişiler pek çok detayı araştırır. Bu bağlamda diyabet hastalarının hangi gıdaları tüketmemeleri gerektiği gibi ne tür besinleri yiyebildikleri de sıklıkla sorgulanır. Dolayısıyla "Şeker hastası sabah kahvaltıda ne yiyebilir?" gibi farklı öğünlere yönelik olan soruları yanıtlayan bilgilere değinilmelidir. Bu doğrultuda şeker hastası olan bir bireyin gün içerisindeki farklı öğünlerde tüketebildiği besinler aşağıdaki gibi sıralanmalıdır: